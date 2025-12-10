El CAL organiza este jueves la presentación de 'Hoy y otros textos' en la Biblioteca Villaespesa de Almería

Portada de 'Hoy y otros textos', el nuevo número de la colección Letras de Papel. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado para este jueves, 11 de diciembre, a las 18,00 horas en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa la presentación del último número de la colección 'Letras de Papel'. Publicado bajo el título 'Hoy y otros textos', recoge buena parte de los trabajos presentados por el alumnado seleccionado para la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores 2025.

A continuación tendrá lugar una conversación entre Antonio Acosta, antiguo alumno de la Escuela en las ediciones 2015 y 2017, Claudia Rubí y Alejandro Gutiérrez, integrantes de la edición 2025, según ha trasladado la Junta de Andalucía en una nota.

El CAL puso en marcha en el año 2003 la colección Letras de Papel para "fomentar y difundir la creación literaria entre los jóvenes andaluces". Posteriormente vinculó esta colección a la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores, "recogiendo los mejores textos de su alumnado".

La presentación pública de la edición pone en valor la Escuela como entorno de aprendizaje y de convivencia, "pues supone un reencuentro de estos jóvenes unidos por las mismas motivaciones e inquietudes".

Así, la publicación reúne textos de Blanca Guisado, Claudia Rubí, Diana Moreno, Duna Lomba, Felicia Gómez, Javier Espinosa, María de los Ángeles Povedano, Marta Cruz, Nazaret Delgado y Nube Pedrera. La cubierta del libro ha contado para el diseño con la colaboración de Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025.