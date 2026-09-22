Calar Alto registra dos bolas de fuego sobre el golfo de Cádiz y frente a la costa de Marruecos

Bola de fuego registrada antes del ocaso desde el observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería).
Bola de fuego registrada antes del ocaso desde el observatorio astronómico de Calar Alto, en Gérgal (Almería). - CALAR ALTO
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 12:03
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GÉRGAL (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El observatorio astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería), ha registrado dos bolas de fuego de tipo cometario y asteroidal que han iluminado el cielo a grandes velocidades sobre el Golfo de Cádiz y frente a la costa de Alhucemas, en Marruecos.

Según han apuntado desde el centro, los eventos han tenido lugar entre el 19 y 20 de septiembre, de modo que el último de ellos se produjo durante el atardecer y "con bastante luz natural", lo que lo ha hecho "aún más espectacular".

Los análisis realizados por el profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el objeto del 19 de septiembre se registró a las 4,14 horas --hora peninsular española-- mientras que el del día 20 pudo apreciarse a las 20,47 horas, minutos antes del ocaso.

La bola asteroidal del 19 de septiembre, que se ubicó sobre el Golfo de Cádiz, recorrió los cielos a una velocidad de 97.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 98 kilómetros, de modo que pudo ser registrada también por otras seis estaciones, entre ellas dos de Huelva, dos de Granada y otra en Sevilla.

De otro lado, el evento cometario del 20 de septiembre registró el bólido a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora a una altura inicial de 91 kilómetros. Este pudo registrarse, además, desde las estaciones de La Sagra (Granada), Olocau (Valencia) y Mazagón (Huelva).

A lo largo de este mes de septiembre, Calar Alto ha registrado otros tres fenómenos más entre el 10 y 11 de septiembre, entre ellos un 'sprite' --espectro rojo-- provocado por una "fuerte tormenta" así como una "superbola de fuego" o "superbólido" derivado de una roca desprendida de un cometa que entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de las Islas Baleares.

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