Los caminos rurales del paraje Ferris de La Cañada, en Almería, tendrán 132 luminarias con 206.000 euros de inversión

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante su visita a la feria Fruit Attraction. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería adjudicará a la empresa Instalaciones y Construcciones Almería (Incoal) las obras de alumbrado exterior de los caminos rurales, de titularidad municipal, en Paraje Ferris, en La Cañada, proyecto ahora a ejecutar con una inversión de 206.361,39 euros y un plazo de cinco meses desde el acta de replanteo que se firmará a primeros del mes noviembre, según las previsiones.

Será la propuesta que elevará la mesa de contratación a junta de gobierno local tras culminar el trámite administrativo de licitación de este contrato al que han concurrido cuatro empresas, según ha avanzado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado este avance en el marco de la Feria Fruit Attraction de Madrid, donde se encuentra para dar respaldo institucional a los agricultores, empresas y cooperativas de Almería.

La regidora ha señalado que, de esta forma, "damos continuidad a los trabajos ya ejecutados en una primera fase, que han permitido, desde abril del año pasado, la iluminación de los caminos rurales municipales dentro del ámbito que conforman Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, también en el barrio de La Cañada, en su caso con una inversión de 213.333,84 euros para instalar 105 farolas en un recorrido de 2,5 kilómetros".

De acuerdo al proyecto aprobado, las obras que se van a ejecutar ahora en Paraje Ferris incluyen la instalación de 132 luminarias, provistas de tecnología LED, a lo largo de 3,6 kilómetros de caminos rurales. La instalación de todos los puntos de luz supone, además, la acometida de obra civil: canalización subterránea, arquetas, cimentación, instalación de contadores*

La iluminación de caminos rurales tendrá una tercera fase el año que viene que alcanzará el Paraje Trafaliñas, también en el barrio de La Cañada, donde se instalarán otras 69 luminarias en unos dos kilómetros, con un presupuesto inicial de licitación de 126.180,11 euros.

En total, la ejecución de estos proyectos supondrá la instalación de 306 luminarias extendidas a lo largo de algo más de ocho kilómetros de caminos rurales.