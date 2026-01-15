Cantoria (Almería) quemará desde este viernes unos 1.800 kilos de pólvora con sus tradicionales carretillas de San Antón

Archivo - Celebración de las Carretillas de San Antón en Cantoria (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CANTORIA - Archivo

CANTORIA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El municipio almeriense de Cantoria va a quemar desde este viernes alrededor de 1.800 kilos de pólvora con unas de 5.000 docenas de carretillas que arderán en unas arraigadas fiestas en honor a San Antón y que combinan actos religiosos, actividades populares y espectáculos pirotécnicos.

Para el correcto desarrollo de la celebración se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y prevención, integrado por bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y una UVI móvil.

Además, según ha indicado el Consistorio en una nota, el evento cuenta con la supervisión directa de los directivos de la Asociación Cultural de Carretilleros San Antón y San Cayetano, quienes han comenzado con el reparto de carretillas para los próximos dos días en la tarde de este jueves.

El evento que se realiza en un acotado espacio de la localidad obliga a proteger las fachadas de las viviendas y edificios en las zonas de tirada a fin de minimizar los impactos del fuego y la pólvora arrojada por los tiradores, quienes deben formarse y contar con un curso previo para participar del evento.

El Ayuntamiento ha establecido un plan de seguridad para las Carretillas de San Antón debido a su naturaleza pirotécnica. Las zonas de tirada --una docena de calles-- se han definido como los espacios específicos donde se permite el lanzamiento del material pirotécnico.

También se han acotado las zonas de seguridad, que permite a los servicios de emergencia actuar con rapidez ante eventuales incidentes, y otras cinco zonas de respeto o riesgo, incluidas en el recinto, pero en las que se limita el uso de carretillas por estar habitadas por personas mayores o impedidas, por tratarse de callejones muy estrechos o por estar cerca de solares con peligro de incendio.

Para participar, es obligatorio contar con el certificado CRE, que acredita la formación necesaria en el manejo de artefactos pirotécnicos. Además, los participantes deben usar ropa ignífuga, casco y gafas de protección.

La tirada de las carretillas se realiza de noche, entre las 22,00 y las 5,00 horas del 16 al 17 de enero, si bien también se programan tiradas de carretillas infantiles y juveniles. A ello se une las tiradas de cohetes en honor a San Antón y otros actos como misas, bendición de animales y chocolatada con churros.

"Todas las actividades se desarrollarán bajo estrictas medidas de seguridad, con el objetivo de preservar una tradición histórica garantizando la protección de participantes y público asistente", han insistido desde el Consistorio.