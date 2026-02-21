La caravana 'Solidaridad sobre Ruedas' recorrerá tres municipios de Almería este domingo en apoyo al pueblo ucraniano

Cartel de la caravana solidaria 'Solidaridad sobre Ruedas' en Almería. - SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS

ALMERÍA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caravana 'Solidaridad sobre Ruedas' recorrerá este domingo los municipios de Adra, Almería y Huércal-Overa en una iniciativa promovida por asociaciones sociales y humanitarias para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano, honrar la memoria de las víctimas de la guerra y dar visibilidad a su cultura.

La acción está organizada por la Asociación Caballeros del Asfalto, la Asociación Veteranos de Brigadas de Socorro, la asociación huercalovense Con Ucrania en el Corazón y la Asociación Ucraniana Dnipro, que han hecho un llamamiento a la comunidad ucraniana residente en la provincia, a la ciudadanía almeriense y a los colectivos sociales para sumarse a una jornada de "convivencia, respeto y solidaridad".

El recorrido contará con tres puntos de encuentro: en Adra, a las 10,00 horas, en el parking del Puerto; en Almería, entre las 13,00 y las 13,30 horas, en el parking de IKEA; y en Huércal-Overa, entre las 15,30 y las 16,00 horas, en la Plaza de San Isidro número dos, donde concluirá la caravana.

Durante la jornada se celebrará un acto simbólico en recuerdo de las personas fallecidas a causa del conflicto, así como de apoyo a los desaparecidos y a quienes permanecen en cautiverio.

Desde la Asociación Ucraniana Dnipro han afirmado que "hoy luchamos no solo por vivir, sino por el derecho a hablar en nuestro idioma, por preservar nuestra cultura y por honrar a quienes hemos perdido" y han añadido que "cada día Ucrania paga un precio altísimo en vidas humanas, y mantener viva la memoria de quienes la guerra nos arrebató es una forma de dignidad que no puede reemplazarse ni olvidarse".

Asimismo, han señalado que la iniciativa surge ante la necesidad de "visibilizar una realidad que continúa afectando a millones de personas" y han subrayado que la caravana pretende ser "un espacio de unidad y memoria colectiva, pero también de agradecimiento a la sociedad española, cuyo apoyo ha sido fundamental para que el pueblo ucraniano pueda seguir resistiendo".

La actividad tendrá carácter pacífico y se desarrollará con respeto a las normas de tráfico y a las indicaciones de seguridad establecidas, según han indicado los organizadores del evento.