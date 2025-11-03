Carboneras (Almería) alude a su falta de personal para avanzar en la revisión de la licencia de El Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aludido a sus problemas para cubrir el cargo de secretario a la hora de avanzar en los trámites para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico tras haberse acordado en Pleno el pasado mes de julio iniciar dicho expediente ante el que la promotora Azata del Sol ha presentado alegaciones.

En un escrito consultado por Europa Press, rubricado el pasado 29 de octubre por el alcalde, Salvador Hernández (CS), el Ayuntamiento da cuenta de las actuaciones seguida ante la providencia dictada por el TSJA en el que le reclamaba información sobre lo pasos que había dado para cumplir con la sentencia judicial que le lleva a revisar de oficio el permiso municipal otorgado en enero de 2003, el cual presenta "vicios de nulidad".

El tribunal le daba cinco días al Ayuntamiento para que explicara las acciones seguidas durante los últimos cerca de cuatro meses al respecto y, "en especial" si se ha dado traslado del expediente al Consejo Consultivo de Andalucía una vez que ha concluido el plazo de audiencia a las partes.

Frente a ello, el Ayuntamiento eleva al tribunal documentación con la que acredita la falta de secretaria y los procedimientos administrativos iniciados para cubrir la vacante mediante un interino así como el concurso unitario abierto, de forma paralela, para las plazas de secretario, interventor y tesorero.

Del mismo modo, le da traslado de la asistencia jurídica solicitada a la Diputación de Almería, y la denegación por parte de la misma, para poder dar respuesta al escrito de oposición al expediente que formuló Azata del Sol en los diez días posteriores a la aprobación en Pleno del inicio de expediente para revisar la licencia del hotel. También se adjunta el certificado del acuerdo de Pleno aludido.

Con todo, el primer edil ha reiterado, no obstante, su intención de cumplir "con su obligación constitucional de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes" así como de "prestar toda la colaboración requerida".

Esta disposición carece de crédito alguno a ojos de la organización Greenpeace, que reclamó otra vez al tribunal multas periódicas al alcalde al vislumbra una supuesta intención de dejar "caducar" el expediente iniciado.

El colectivo conservacionista recordaba así que el Consejo Consultivo de Andalucía tiene un plazo de 30 días para emitir un dictamen una vez que el Ayuntamiento de Carboneras lo solicite, toda vez que "ya han transcurrido más de tres meses de los seis que tiene de plazo" el Consistorio para solucionar el expediente. "Es muy difícil que lo pueda finalizar antes del 11 de enero de 2026", han observado.

Desde la Junta de Andalucía también se ha acusado al Ayuntamiento de ejercer "prácticas dilatorias" a la hora de tramitar la revisión de oficio de la licencia, por lo que ha reclamado al tribunal que interceda para el cese de las mismas y que se acometa la "debida ejecución" del fallo que, con la nulidad del permiso, podría acelerar la demolición del hotel.

"El Ayuntamiento debe limitarse a la ejecución del fallo que se circunscribe a la tramitación de la revisión de oficio, y no a valorar la legalidad de la licencia", expone la Junta desde donde se defiende esta vía frente a las expropiaciones iniciadas por el Gobierno central para conseguir la recuperación del paraje natural.

En esta línea, coincide con los ecologistas en el que el Ayuntamiento "no puede cuestionarse nuevamente" en su expediente la tipología del suelo, que "ya ha sido reconocida en numerosas resoluciones judiciales".

Para la Junta, el Ayuntamiento "debe ejecutar la sentencia en sus términos, sin margen de discrecionalidad y cumpliendo con todas la sentencias firmes que inciden sobre la cuestión", todo ello "sin demorar más el cumplimiento del fallo judicial".