Carboneras (Almería) pide "colaboración" y que la "solución final" del Algarrobico no le haga salir "más perjudicado"

Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS). - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha reclamado "altura de miras" y "plena colaboración" entre las administraciones para que la "solución final" que se dé al hotel situado en el paraje de El Algarrobico garantice que el municipio "no salga aún más perjudicado".

Así lo ha trasladado a los medios después de que la Junta de Andalucía haya anunciado la apertura de un expediente para restablecer la legalidad urbanística en la zona frente a la promotora Azata, a la que se solicitará que presente un proyecto destinado a demoler el edificio en primera instancia.

El Ayuntamiento de Carboneras ha asegurado que ha recibido este mismo miércoles la comunicación por parte de la Junta de Andalucía sobre el inicio del procedimiento, frente a lo que el Consistorio ha vuelto a defender una postura de "absoluto respeto a la legalidad".

Así, ha asegurado que el gobierno local "seguirá cumpliendo con todo aquello a lo que esté obligado por los correspondientes procedimientos judiciales y administrativos relacionados con la edificación". "Ese es nuestro deber como administración, tal y como quedó demostrado el pasado mes de julio al elevarse a Pleno la revisión de oficio para la nulidad de la licencia de obras del hotel, que quedó aprobada, ha insistido.

No obstante, ha considerado necesario recordar que "en esta historia, que se prolonga ya durante dos décadas, el principal afectado ha sido y sigue siendo el municipio de Carboneras" ante un proceso que "lamentablemente, se ha dilatado demasiado en el tiempo y que ha dañado la imagen de nuestro pueblo".