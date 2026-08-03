Carmen Crespo (PP) pide una política migratoria "ordenada y legal" y critica la gestión del Gobierno en Ceuta

Archivo - La eurodiputada y portavoz adjunta en la Comisión de Agricultura del PPE, Carmen Crespo. - PP - Archivo

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, ha reclamado este lunes una política migratoria "ordenada, legal y coordinada con Europa" a la par que ha criticado la gestión del Gobierno central ante la crisis migratoria vivida en Ceuta, al considerar que ha estado marcada por la "improvisación" y el "caos".

En una nota remitida por el partido, ha afirmado que la respuesta del Ejecutivo a esta crisis "ha vuelto a generar preocupación tanto dentro como fuera de España". "Europa ya mostró sus reservas ante la regularización masiva planteada por el Gobierno y ahora vuelve a comprobar una gestión basada en la improvisación", ha señalado.

En este sentido, ha relacionado la gestión del ejecutivo con la petición de la Unión Europea de "actuar de inmediato y reforzar las fronteras en los puntos críticos".

Por otro lado, Crespo ha recordado que Almería es "una tierra de acogida que lleva muchos años trabajando por la integración", por lo que ha defendido que la inmigración debe abordarse desde "la legalidad, el orden y el respeto a las normas europeas".

Asimismo, ha mostrado su apoyo a los ciudadanos de Ceuta y ha señalado que "desde Almería comprendemos perfectamente la situación que están viviendo y queremos trasladarles toda nuestra solidaridad".

En esta línea, ha puesto en valor la labor desempeñada por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha señalado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "también ha defendido los intereses de los ceutíes desde el primer momento".

Crespo ha reclamado al Gobierno central que "actúe con responsabilidad y adopte las medidas necesarias para devolver cuanto antes la normalidad a Ceuta y garantizar una gestión eficaz de la política migratoria".

Al mismo tiempo, ha insistido en que "España necesita una política migratoria seria, coordinada con la Unión Europea y basada en el cumplimiento de las normas comunes, no decisiones improvisadas que generan incertidumbre".

Crespo ha anunciado que el Partido Popular llevará este asunto a las instituciones europeas. "Europa debe conocer lo que está ocurriendo y seguir defendiendo una política migratoria común que garantice la seguridad, la solidaridad y el cumplimiento de la legalidad en todos los Estados miembros", ha concluido.