Una carroza dedicada a la Virgen del Mar y hasta 11 grupos de folclore, novedades de la batalla de flores de Almería

Batalla de flores de Almería 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tradicional batalla de flores que se celebra en el marco de la Feria de Almería y que tendrá lugar durante la tarde del próximo 24 de agosto contará en esta edición con varias novedades, entre ellas, una carroza dedicada a la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, así como un incremento de los grupos de folclore, con once agrupaciones que se unen a otros cuatro pasacalles hasta rozar los 750 participantes.

El evento, que arrancará en una ruta circular a las 19,30 horas en la rambla Federico García Lorca, volverá a repartir 30.000 claveles blancos y rojos entre los asistentes al recorrido que pasará por el Anfiteatro y algunas de las principales calles del centro, como Gregorio Marañón, Altamira y Doctor Carracido.

"Las novedades se centran principalmente en poner en valor las tradiciones de la ciudad", han apuntado en una nota desde el Consistorio ante la carroza creada para rendir homenaje a la Virgen del Mar, en el 75ª aniversario de su coronación. El vehículo está inspirado en una vidriera lateral del templo, obra de Luis Cañadas, pintor del Movimiento Indaliano.

Esta celebración comenzará con el desfile de los gigantes y cabezudos, que harán de "avanzadilla" acompañados por una charanga de 14 músicos. Según ha recordado el Ayuntamiento, este año se ha renovado el vestuario de los gigantes, a los que se ha dedicado una exposición en el Palacio de los Marqueses de Cabra y un libro sobre su historia.

Después llegarán las 14 carrozas, dos más que el año pasado, en las que se combinará "tradición, identidad almeriense y fantasía infantil". Así, nueve carrozas estarán dedicadas a lugares y elementos emblemáticos de la ciudad, entre ellas la que rinde homenaje a la Virgen del Mar, y cinco carrozas contendrán motivos infantiles.

Además, en distintas carrozas tendrá una presencia especial la indumentaria tradicional almeriense, de la mano de agrupaciones folclóricas de la ciudad y en otras participarán las escuelas de baile de la Asociación Indanza. "Varias parejas ataviadas con los trajes correspondientes desfilarán delante de ellas, aportando todavía más color, movimiento y vistosidad", ha explicado la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez.

De la misma manera, habrá cuatro pasacalles que desfilarán junto con los once grupos que participan en la 41ª edición del Festival Internacional de Folclore de Almería. La Banda Municipal de Música también estará presente.

BAILES TRADICIONALES

Antes de que comience la batalla de flores, el Paseo de Almería acogerá a las 18,00 horas, junto a Puerta Purchena, el evento 'Almería baila en feria por sevillanas', una invitación abierta a todas aquellas personas que quieran participar vestidas con el traje folclórico y compartir el baile.

También el miércoles, 26 de agosto, a partir de las 12,00 horas, un total de 53 parejas bailarán a la vez el fandanguillo de Almería en la Puerta de Purchena, seguido de una exposición en vivo de la indumentaria y bailes almerienses.

Ese mismo día, a las 21,00 horas, se celebrará, en la Plaza de la Constitución, la gala del X Encuentro de Indumentaria y Folclore Tradicional Almeriense.