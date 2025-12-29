Casi 150 trabajadores se concentra por su despido "improcedente" de una empresa agrícola de El Ejido (Almería)

Concentración de los trabajadores frente a la sede de la empresa en El Ejido (Almería). - UGT

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 150 trabajadores y representantes del sindicato UGT se han concentrado este lunes por el despido "improcedente" de la plantilla de la empresa agrícola Franmartos de El Ejido (Almería), a la que acusan de incumplir la normativa laboral con respecto a los empleados, con el "impacto de dos meses".

Desde UGT han criticado en una nota el "incumplimiento sistemático" de los contratos de trabajo, así como la "realización de despidos improcedentes vulnerando los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras", lo que ha generado una situación "de absoluta inseguridad y precariedad".

"La empresa ha mandado cartas de despido a toda la plantilla y se encuentran afectados un total de 146 trabajadores en un estado de indefensión donde la empresa muestra una total desidia y poca sensibilidad hacia los mismos y argumenta un despido objetivo", han afeado desde el sindicato.

Con ello, han incidido en la "falta de negociación" y "la falta de respuesta" por parte de la empresa, lo que les ha llevado a movilizarse y adoptar medidas legales para, entre otros asuntos, "averiguar la situación de la empresa y que los trabajadores reclamen todos sus derechos".

"UGT hace un llamamiento a la responsabilidad empresarial y a la inspección de trabajo para que actúe con contundencia y garantice los derechos de todos los trabajadores", han añadido.