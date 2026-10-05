La Catedral de Almería reunió a 365 personas en las actividades por el Día Mundial del Turismo

Una de las visitas guiadas organizadas en la Catedral de Almería con motivo del Día Mundial del Turismo 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Almería reunió a un total de 365 personas en las actividades organizadas entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre con motivo del Día Mundial del Turismo 2026, con un programa centrado en el templo como recurso turístico-cultural que incluyó un ciclo de conferencias, una visita especial y cinco visitas guiadas nocturnas gratuitas.

Bajo el lema 'La Santa Iglesia Catedral como Recurso Turístico-Cultural', la programación combinó propuestas de carácter académico, divulgativo y turístico "con el objetivo de poner en valor el primer templo de la Diócesis de Almería como uno de los principales recursos turísticos y culturales de la ciudad", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre el 21 y el 25 de septiembre se desarrolló un ciclo de conferencias en el salón de actos de la Casa Sacerdotal, en la plaza de la Catedral, que contó con unas 120 personas y abordó diferentes perspectivas vinculadas al patrimonio catedralicio y al fenómeno turístico.

El ciclo se inició con la conferencia 'La Catedral Fortaleza de Almería como lugar emblemático del Turismo Almeriense', a cargo del arquitecto Antonio Palenzuela Navarro, y continuó con 'La belleza del templo cristiano signo de la belleza de Dios', impartida por el reverendo Manuel Amezcua Morillas, doctor en Historia.

También tuvo lugar la mesa redonda 'El Turismo de Hoy un cúmulo de relaciones: economía, gastronomía e internacionalización', en la que participaron el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún; el director de hotel especializado en hoteles de golf y turismo familiar Antonio Pérez Fornieles; y el gerente de la Empresa Municipal de Turismo de Almería (EMAT), José Navarro Pérez.

El programa de conferencias se completó con 'La apertura de horizontes en el hombre: humano, cultural, trascendente, y la influencia de la práctica del Turismo', a cargo de monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba, y con 'La Catedral almeriense: un espacio poliartístico para una experiencia turística integral', impartida por el deán de la Catedral, Juan José Martín Campos.

La programación continuó el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, con una visita especial guiada gratuita bajo el título 'Las dos Catedrales: De la Medina a la Ciudad Conventual', que permitió conocer la Iglesia de San Juan, antigua Mezquita Mayor y primera catedral, así como la actual Catedral-Fortaleza. La actividad contó con 45 personas, el máximo permitido por el aforo establecido.

Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre se celebraron además cinco visitas guiadas nocturnas gratuitas a la Santa Iglesia Catedral de la Encarnación, bajo el título 'La Catedral en su plenitud de riqueza expositiva', que reunieron a unos 200 participantes.

En conjunto, las diferentes propuestas del Día Mundial del Turismo 2026 han permitido que 365 personas se acercaran a la Catedral de Almería desde distintas perspectivas, poniendo de relieve su dimensión como espacio histórico, artístico, cultural y turístico y reforzando su papel como recurso para el conocimiento y la experiencia de la ciudad.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Sandro Soler, ha señalado que por la Catedral de Almería pasan cada año "miles de visitantes" y ha destacado además el "rotundo éxito de participación" de otras actividades desarrolladas en paralelo, como la apertura de los espacios museísticos, las visitas guiadas a la Casa Consistorial y las rutas en el barco turístico.