CCOO elige a Antonio Rico como su nuevo secretario provincial en Almería

Antonio Rico, nuevo secretario provincial de CCOO en Almería. - CCOO

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora responsable provincial de Salud y Comunicación de CCOO Antonio Rico ha sido elegido este martes como nuevo secretario general de CCOO de Almería en el consejo provincial que se ha celebrado en la sede de la organización, donde ha logrado la totalidad de los votos emitidos.

Tras agradecer el apoyo "sin fisuras" recibido por parte de los delegados, el nuevo secretario ha asumido el cargo con el compromiso de "mantener una línea de trabajo pegada a la realidad de las plantillas" toda vez que la dirección entrante ha reafirmado su voluntad de seguir "siendo la herramienta más útil para la defensa de la clase trabajadora en el territorio".

Los miembros del sindicato han mostrado su "respaldo absoluto" a una candidatura única de consenso que "marca el inicio de una nueva etapa organizativa orientada a reforzar la presencia en las empresas y revalidar la posición como primera fuerza representativa de la provincia", según ha indicado en una nota.

El profesional sanitario, de 48 años de edad, es diplomado en Enfermería y licenciado en Antropología Social y Cultural. Su trayectoria laboral se enmarca en el Servicio Andaluz de Salud, iniciando su labor representativa en el Hospital Torrecárdenas en 2012 para, cinco años después, dar el salto al ámbito provincial.

Hasta el momento, el dirigente desempeñaba la Secretaría de Salud y Comunicación, acumulando casi una década de experiencia en diferentes responsabilidades ejecutivas. Este bagaje previo "constituye la base de un proyecto" que, según el sindicato, "combina la solvencia de la veteranía con el impulso de la juventud para afrontar los retos del mercado laboral almeriense".

La hoja de ruta del nuevo mandato sitúa como ejes principales el trabajo "directo por y para los sindicatos provinciales, con la mirada puesta de forma inminente en las próximas elecciones sindicales".

Así, se centrará en "aumentar los niveles de afiliación y expandir la representatividad en los centros de trabajo" como metas "indispensables" para la organización sindical. Entre las prioridades estratégicas inmediatas destaca la urgencia de atajar la siniestralidad laboral mediante medidas preventivas reales en las empresas.

A este objetivo operativo se suma la reivindicación de procesos de regularización justos para las personas migrantes y mejorar las condiciones materiales de los sectores fuertemente feminizados.

De otro lado, la agenda negociadora priorizará el desbloqueo de convenios colectivos que acumulan "años de paralización e impiden la actualización salarial de miles de personas, con especial atención a sectores críticos como el del manipulado".