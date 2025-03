CCOO-A reclama "políticas útiles" para una Andalucía "moderna": "No solo hay que sacar la bandera cada 28 de febrero"

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha reclamado este jueves el desarrollo de "políticas útiles" a los distintos gobiernos para así conseguir una Andalucía "moderna" y una "sociedad del siglo XXI" que permitan no solo "mejoras en la empresa" sino también en otros ámbitos para que "no tengamos los problemas de vivienda que tenemos" o "no tener listas de espera" en los centros de salud.

"No solamente hay que sacar una bandera cada 28 de febrero", ha manifestado López durante su comparecencia ante los medios antes de comenzar el 13º Congreso de CCOO de Almería, donde se prevé la reelección por tercera vez como coordinador provincial del sindicato a Antonio Valdivieso, quien encabeza una única lista de "consenso".

López ha recordado que "la sanidad, la educación y la dependencia especialmente en comunidades como la andaluza se encuentran muy deterioradas", lo que ha achacado especialmente a las "acciones de los gobiernos" que "están impidiendo que las plantillas se refuercen". "Reforzar los servicios públicos es clave", ha insistido.

En este sentido, ha incidido en el papel del sindicato como "instrumento útil" para reclamar esas políticas que posibiliten a los trabajadores que "no tengamos problemas de vivienda" de manera que "todo lo que hemos ganado en el centro de trabajo lo perdamos cuando tenemos que ir a un alquiler".

La dirigente sindical ha apuntado así algunos de los "importantes" logros conseguidos durante esta etapa con la subida del SMI, la revalorización de las pensiones o la recuperación de la negociación colectiva, entre otras, si bien ha apuntado algunos retos aún pendientes que afectan de forma especial a la estabilidad laboral.

"No vale la utilización del contrato a tiempo parcial que están haciendo las empresas o de los periodos de pruebas, donde parece que los trabajadores no superamos nunca las pruebas que nos ponen las empresas", ha dicho para señalar un posible "fraude laboral" en este sentido.

También ha mostrado su interés en el fomento de la salud en el centro de trabajo, tanto física como mental, así como en la digitalización o los efectos del cambio climático. "El problema del agua que estamos teniendo puede afectar a todas las transformaciones que tenemos que abordar", ha observado.

Por su parte, Valdivieso ha trasladado que confía en seguir al frente de la organización para "mejorar la situación de los trabajadores" de Almería, dado que "más de la mitad, el 55%, está todavía por debajo del salario mínimo interprofesional" toda vez que Almería es "la tercera provincia con la pensión media más baja de España", lo que es resultado de una "precariedad histórica".

Al respecto, ha recordado que la importancia del sector agroalimentario en la dotación de empleo en Almería, tanto en el campo como en el manipulado hortofrutícola, si bien el primer de ellos ha estado "desde el 2015 sin convenio colectivo" y protagonizado "mayoritariamente por inmigrantes, que muchas veces están siendo explotados".

Pese a ello, el representante provincial de CCOO ha hecho un balance "muy positivo a nivel general" de las reformas que se han dado durante los últimos años y el impacto en Almería, dado que "más de 160.000 trabajadores" han visto elevarse su SMI "desde los 670 euros a los 1.300 que actualmente se cobra", lo que a su vez supone "un aumento de cotizaciones".

De otro lado, Valdivieso también ha expresado su preocupación por la siniestralidad laboral que presenta la provincia, una de las más altas de Andalucía, de modo que es "una asignatura pendiente que tenemos que intentar entre todos conseguir salvar de alguna manera" mediante "una mayor concienciación de los empresarios" y "mayor vigilancia y dotación de medios a la Inspección de Trabajo", para lo que ha vuelto a reclamar una unidad específica de siniestralidad laboral.

En cuanto al congreso, se ha mostrado optimista ante un proceso que se aborda con una lista "de consenso" única con la que la organización incorpora "más gente joven" para hacer frente a los "retos de futuro" y hacer que la organización siga como "primer sindicato en la provincia de Almería, tanto a nivel de afiliación como a nivel de delegados sindicales".