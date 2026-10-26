CCOO-A y UGT-A exigen la subida de salarios frente a la "avaricia" empresarial y más inversión en vivienda pública

Asamblea de delegados organizada por CCOO y UGT en Almería de cara a la huelga general del 11 de noviembre. - CCOO

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A y UGT han reclamado este lunes una subida generalizada de los salarios para vivir "con dignidad" frente a la "avaricia" de los empresarios para que "no se toquen sus beneficios", toda vez que han exigido un mayor esfuerzo de las administraciones públicas para aumentar la inversión en vivienda pública a precios asequibles.

"No es posible que la tarta de la riqueza sea cada vez más grande mientras que el trozo que se se pueden comer los trabajadores cada vez sea más pequeño", ha manifestado la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, quien junto a su homólogo de UGT-A, Oskar Martín, ha participado en una asamblea de delegados celebrada en la Universidad de Almería de cara a la huelga general del 11 de noviembre.

Martín ha aludido al "clamor popular de la sociedad civil" ante la pérdida de poder adquisitivo, que impide "acceder a un alquiler" o "la compra de una vivienda" debido a los altos niveles de "precariedad", por lo que considera que se ha alcanzado un "punto de inflexión histórico" para reivindicar cuestiones "de justicia". Ambos dirigentes sindicales han incidido en la necesidad de repartir "de manera justa" la riqueza que generan las empresas así como de que se planteen pactos de Estado para que se dedique "el uno por ciento del Producto Interior Bruto a la infraestructura de vivienda igual que se dedica a la infraestructura viaria o ferroviaria".

Con ello, han recalcado los motivos que justifican la convocatoria de una huelga general para exigir la adopción de medidas que permitan "vivir con dignidad y vivir con derechos", al tiempo que se pueda "garantizar la igualdad de oportunidades" en el acceso a la vivienda como "bien humano".

López ha apuntado, en esta línea, las mejoras alcanzadas a través de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aunque ha advertido de que "hay muchas empresas" que "no están cumpliendo con su parte del trato" y que "lo que hacen es camuflarlo con las compensaciones y absorciones".

"Comer carne o comer pescado se ha convertido en un privilegio durante la semana", se ha quejado la dirigente de CCOO-A, quien ha comparado esta situación con los "beneficios astronómicos, 97.000 millones de euros en lo que va de año" que obtienen las empresas.

"ESPECULACIÓN PURA Y DURA"

La responsable andaluza de CCOO también ha incidido en la "especulación pura y dura" que ha llevado al alza los precios de la vivienda. "Hoy los precios acumulados de la vivienda en nuestra comunidad han subido un 105%, mientras que los salarios en el mismo periodo no han llegado al 27%", ha comparado.

Así, ha reclamado políticas públicas "distintas" que intervengan y que sea "mucho más contundentes" a la hora de poner "freno a los fondos de inversión".

"Lo que no hay que hacer es abrazar a los fondos de inversión y a las grandes empresas", ha dicho antes de criticar cómo la ley de vivienda de Andalucía "regala suelo público dotacional" a las inmobiliarias para edificar en espacios destinados a "escuelas, centros de mayores, parques y jardines" o "residencias de mayores"

En esta línea, ha observado el incremento de precio que se ha producido ne las VPO al tiempo que algunas ciudades, entre las que ha citado Almería, Málaga o Cádiz, no aplican "las zonas tensionadas" en una "parte importante" de sus localidades.