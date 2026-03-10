CCOO y UGT piden reforzar la prevención y los controles tras tres caídas en altura en Almería, dos de ellas mortales

Concentración por accidentes de trabajo mortales en Almería. - CCOO

ALMERÍA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT ha hecho un llamamiento a las admisnitraciones y a la patronal para que se refuercen los recursos de vigilancia y control así como las medidas de prevención de riesgos laborales tras las tres caídas en altura de trabajadores en polígonos industriales registradas en las últimas cinco semanas en Almería, dos de ellas mortales y una con un herido grave.

"Tres accidentes del mismo tipo en un mismo trimestre evidencian que las medidas actuales son insuficientes y que la inacción tiene un coste en vidas humanas que resulta intolerable", han manifestado en un comunicado tras la concentración que han protagonizado a la puertas del edificio sindical de Almería.

Los representantes de ambas organizaciones se ha dirigido directamente a la Junta de Andalucía, al Gobierno central y a la Inspección de Trabajo para solicitar un aumento de los controles, al tiempo que han pedido a los empresarios que asuman como una "inversión" y no como un "coste" la prevención de riesgos.

Desde UGT y CCOO estiman que se ha dado un "fallo sistémico en la supervisión y el cumplimiento de las medidas de protección colectiva e individual en trabajos en altura" a raíz de estos accidentes.

Asimismo, han apremiado al Gobierno a tramitar el anteproyecto de modificación del Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar la figura del agente territorial de prevención y regular de forma específica los riesgos psicosociales y digitales.

"El texto aún debe superar el Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria con enmiendas y votación, un recorrido que, sin voluntad política decidida, puede prolongarse durante meses", ha observado antes de asegurar que contar con un delegado de prevención reduciría "drásticamente" los accidentes.

Las organizaciones sindicales ven también preciso endurecer las consecuencias económicas y penales por el incumplimiento de la normativa en materia de prevención, "sin que, hasta la fecha, las administraciones hayan dado una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos".