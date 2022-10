CCOO y UGT reclamarán "respuestas reales" en la Comisión de Prevención de Almería tras dos muertes laborales en 48 horas

ALMERÍA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Almería han señalado que van a reclamar "soluciones reales" y "financiación" a las medidas para combatir la siniestralidad laboral que se van a abordar el 8 de noviembre en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales convocada por la Junta de Andalucía al considerar que "un plan de choque sin presupuesto no va a ningún lado" ni sirve para atajar los "atroces" índices que revelan Almería como la provincia con más muertes en el tajo de Andalucía en relación al número de accidentes y población ocupada.

Así lo han manifestado los representantes de las organizaciones sindicales tras una concentración que ha tenido lugar a las puertas de sus sede por la muerte el pasado lunes de una trabajador, que se precipitó desde una nave industrial, y el fallecimiento de un gruísta en la tarde de este martes cuando fue atropellado mientras prestaba una asistencia en carretera, lo que elevan las muertes en accidente laboral hasta las 18, según los datos recopilados por UGT y CCOO, quienes también han tenido en cuenta el fallecimiento de un tercer trabajador el Fines (Almería) el pasado viernes.

La secretaria provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha calificado de "escandaloso" que Almería acumule el 5,84 por ciento de muertes por cada 100.000 trabajadores en relación a los accidentes ocurridos cuando la media andaluza está en 3,08 por ciento, de modo que únicamente junto con Córdoba (4,92 por ciento) se sitúa por encima del promedio autonómico.

En este sentido, cree que tanto la Administración general como la clase empresarial deberían estar "preocupados" ante los niveles de siniestralidad, por lo que ha rechazado que se pretenda presentar "un plan de choque que viene de 2017, que es una prórroga" en el cual "no han metido dinero, no han metido presupuesto, no han metido nueva formación y no hay ninguna aportación nueva".

La representante de UGT ha incidido en que la "situación laboral ha cambiado" y, por tanto, deben de cambiar las medidas de aplicación. "Necesitamos delegados que vayan a ver empresas con menos de siete, ocho o nueve trabajadores, donde no hay delegados de prevención para valorar si se está cumpliendo o no la ley, y la Inspección necesita medios", ha reclamado antes de solicitar también "sanciones ejemplares" para las mercantiles que incumplan la ley de prevención.

En la misma línea se ha expresado el coordinador provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, quien ha alertado de que los planes de choque "no van con financiación suficiente" para implementar medidas "efectivas" con las que atajar la siniestralidad. "Es fundamental que se dote a Inspección de Trabajo de una unidad específica de PRL, en Almería es fundamental porque es una de las pocas provincias que no la tiene pese a contar con el índice de siniestralidad más alto", ha dicho.

Desde las organizaciones se va a solicitar al delegado territorial de Empleo, Amós García Hueso, que tenga en cuenta estas peticiones que también se van a hacer llegar al Ministerio de Trabajo para reclamar una mayor dotación de personal en la Inspección de Trabajo. Valdivieso ha incidido así en la voluntad "positiva" y "constructiva" con la que acudirán a la Comisión, que tendrá lugar tras la participación del delegado en otra reunión en Sevilla "para abordar la siniestralidad", según ha especificado.

Los representantes sindicales, quienes han manifestado también su "solidaridad" con la familia de las víctimas de los accidentes toda vez que han reclamado una mayor implicación de las administraciones y los empresarios, también en sus convocatorias para mostrar su rechazo a los accidentes laborales.

"A lo mejor deberían pensar que cuando hacemos esta concentración en la puerta del sindicato también deberían estar aquí muchos de los que están convocados a la mesa del día 8, donde tenemos que valorar qué propuestas vamos a hacer para que nuestra provincia no tenga cifras atroces de siniestralidad", ha dicho Vidal, quien ha afirmado que a la concentración están invitados "todos" y no solo "una parte de la sociedad", con "organizaciones sindicales, trabajadores y algún partido político".