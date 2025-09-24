El Centro Penitenciario de El Acebuche (Almería) alcanza los 900 internos, con casi un 10% en el CIS de El Puche

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Penitenciario de El Acebuche, en Almería, Nahum Álvarez, ha señalado que actualmente hay 908 internos en la prisión, de los que en torno a 90, casi un diez por ciento, se encuentran en el Centro de Inserción Social (CIS) de El Puche, de régimen abierto, mientras que el resto permanecen en el establecimiento de régimen ordinario, que acoge tanto a preventivos como a penados.

En declaraciones a los medios, Álvarez ha asegurado que "está habiendo un pequeño incremento a nivel nacional de la población reclusa", si bien ha precisado que se trata de un repunte "menos grave comparado con otro tiempo, de una población que casi duplicaba la actual".

El responsable de la prisión ha enmarcado estas valoraciones en el acto de entrega de reconocimientos celebrado en El Acebuche con motivo del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, donde ha apuntado que este incremento se produce "gracias a la bondad económica". "Lo digo aunque parezca una contradicción", ha añadido.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, acompañado por Álvarez, ha presidido el acto y ha destacado "la importante labor que realizan los funcionarios de Instituciones Penitenciarias por la reinserción social de las personas privadas de libertad para garantizar que puedan, una vez cumplida la pena, vivir en sociedad y dentro de nuestros valores de convivencia".

Así, el subdelegado ha expresado, en nombre del Gobierno, "el profundo agradecimiento a todo el personal de Instituciones Penitencias porque vuestra labor es una pieza clave para la convivencia democrática, para la seguridad y para la Justicia con mayúsculas".

En su intervención, también ha dirigido unas palabras para las personas internas a quien ha deseado que "cuando llegue el momento de recuperar vuestra libertad, podáis hacerlo con la serenidad y la confianza necesarias para reintegraros plenamente en la sociedad".

Además, ha enumerado a las personas y entidades reconocidas por la Secretaría General de Instituciones Penitencias, a los funcionarios y funcionarias que cumplen 25 años de servicio como ejemplo de compromiso y dedicación, así como a los colaboradores externos que aportan su talento y generosidad.

Martín ha expresado su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "que cooperan para garantizar la seguridad y el orden, a los medios de comunicación que difunden la importancia de este trabajo y a todos los trabajadores penitenciarios de este centro que mantienen vivo su espíritu de servicio público".

De igual forma, el director del centro penitenciario ha destacado y felicitado "a todos los funcionarios y personal laboral del centro, de forma especial a quienes pasan a la jubilación, a quienes han cumplido 25 años de servicios y de forma general a todos quienes forman parte de esta institución".

También se ha referido a "la importancia de la colaboración institucional como elemento fundamental para conseguir los objetivos que nos marca nuestra legislación" como son las autoridades judiciales y Fiscalía, a la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Hospital Universitario Torrecárdenas.

Asimismo, ha mencionado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, instituciones que han sido reconocidas por el centro en el acto conmemorativo, junto a la Oficina de Extranjería de Almería de la Subdelegación del Gobierno.

RECONOCIMIENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitencias se ha concedido la medalla de bronce al mérito social penitenciario a la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Almería por su "estrecha colaboración" con la institución, el apoyo moral y humano a la población reclusa y la medalla de bronce al mérito penitenciario al funcionario José Francisco Pérez "en reconocimiento a su dedicación profesional, implicación y eficacia dentro del centro".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también ha concedido una mención honorífica a José Luis Martínez Gabín en reconocimiento a su "dedicación profesional y eficacia" en el centro, una mención honorífica a Isabel Cerezo por su labor en la habilitación del centro y una tercera mención honorífica a Pedro Arres por su "dedicación profesional, e implicación como educador en el centro".

Tras la entrega de los reconocimientos y las intervenciones de las autoridades se han realizado actuaciones musicales protagonizadas por los internos del Centro Penitenciario almeriense.

Durante esta semana y con motivo de la celebración del Día de la Merced se desarrollan de forma paralela distintas actividades como exposiciones con los trabajos realizados por los propios internos e internas.