El Centro de Protección y Adopción Animal de Almería registra cerca de 600 adopciones hasta octubre

Dos perros en una de las zonas de acogida del Centro de Protección y Adopción Animal de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Protección y Adopción Animal de Almería ha registrado hasta el mes de octubre de 2025 un total de 593 adopciones de animales entre perros, gatos y otras especies domésticas, en un año marcado por el aumento de la entrada de gatos adultos abandonados en colonias felinas y por una menor llegada de perros sin identificar respecto a ejercicios anteriores.

El Ayuntamiento ha impulsado de forma paralela una ampliación de casi 500 metros cuadrados y diversas mejoras interiores en las instalaciones, con una inversión municipal de 42.350 euros, para reforzar el bienestar y el espacio de esparcimiento de los animales acogidos.

Según los datos facilitados por el centro municipal a Europa Press, se han formalizado 367 adopciones de perros, de las cuales 138 se han realizado gracias a la colaboración con protectoras y 229 mediante particulares. Además, 176 perros recogidos se trataban de animales perdidos que han sido devueltos a sus dueños.

En cuanto a los gatos, se han adoptado 192 ejemplares, una cifra que, según el centro, aún resulta baja en relación con la elevada entrada de adultos, de modo que "se observa una menor tendencia a adoptar ejemplares adultos". Además, en colaboración con las protectoras, se han adoptado solo 21 gatos.

El balance del año incluye también 34 adopciones de otras especies domésticas, si bien la mayor parte de entradas de este tipo corresponden a animales salvajes que finalmente han sido reubicados en su hábitat.

En cuanto a la evolución del ingreso de animales en el centro, los responsables han observado que entran menos perros sin identificar. En el caso de los gatos, sin embargo, la proporción de ejemplares sin identificación "sigue siendo muy alta". El centro atribuye este escenario al abandono de gatos adultos en colonias felinas, uno de los factores que explican el incremento de entradas en esta especie.

Entre las causas de este cambio, el centro ha destacado el papel de la colaboración con distintas entidades, que "ha permitido incrementar las adopciones de perros" y potenciar la difusión de los animales disponibles, especialmente mediante campañas públicas y acciones de sensibilización.

Durante una visita a las instalaciones, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha detallado que los trabajos de ampliación permitirán crear una nueva zona exterior de esparcimiento para los perros, mejorar dependencias interiores mediante alicatado y solado y reforzar la conexión entre los distintos espacios del centro.

El edil ha subrayado que el objetivo municipal pasa por "proteger, cuidar y promover la adopción responsable", así como por impulsar el plan de voluntariado y mejorar la socialización de los animales.

Desde las instalaciones municipales han recordado que su labor persigue reforzar la idea de que "tener una mascota es una responsabilidad", al tiempo que buscan aumentar las adopciones y reducir el número de animales sin hogar.

OBRAS EN EJECUCIÓN

La intervención en el entorno exterior, como se percibe ya en la parcela objeto de actuación, consiste en la adecuación del solar, donde se incluirá un desbroce y limpieza superficial, nivelación y aplanado del terreno, así como compactación del mismo.

Se continuará con la realización de una zapata de hormigón para el anclaje del vallado perimetral. Se añade además la instalación de una puerta de acceso peatonal, que permitirá la entrada para las actividades que se desarrollen con los voluntarios.

Sobre la fachada existente, los trabajos prevén la demolición del muro de ladrillo actual y la apertura de un hueco para instalar una puerta que conectará la nueva zona de vallado exterior con el interior del centro. Asimismo, el proyecto prevé la instalación de dos proyectores LED y cámaras.

En lo que se refiere a las mejoras interiores, estas consistirán en el alicatado de dependencias y el solado e instalación de rodapié con baldosas de gres porcelánico, "mejorando las condiciones higiénico-sanitarias en las mismas".