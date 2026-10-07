Cifran en unos 20.000 euros el material escolar sustraído y vandalizado en el CEIP Santa Isabel de Almería

Archivo - CEIP Santa Isabel de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el asalto al colegio público Santa Isabel de Almería, donde los ladrones habrían ocasionado diversos daños y sustraído material escolar de distinto tipo por valor de unos 20.000 euros, conforme a las primeras estimaciones.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería ha finalizado la inspección ocular iniciada este martes con motivo de la denuncia presentada desde el centro escolar ante este episodio de vandalismo y robo.

Los agentes han conseguido recabar del lugar de los hechos importantes vestigios "bastante positivos" para esclarecer la autoría del robo así los daños producidos, que debido a la manipulación de las cámaras frigoríficas impidieron durante la jornada de este martes facilitar con normalidad el servicio de comedor escolar a los alumnos.

El asalto al colegio situado en el camino de La Molineta tuvo lugar durante la madrugada del pasado lunes, justo un día después de la recepción en el centro de varios lotes de material informático y digital para el equipamiento del colegio.

Fuentes del Gobierno andaluz apuntaron que desde primera hora de la mañana responsables de la Delegación Territorial de Educación se desplazaron hasta el centro educativo para coordinarse con el equipo directivo y atender las necesidades del robo.

Los miembros del equipo directivo y otros componentes del claustro pudieron contemplar a su llegada los daños ocasionados en el colegio, con puertas forzadas en el interior del edificio.