Cinco cuerpos de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) ya han sido entregadas a sus familias

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal en Los Gallardos (Almería). Archivo. - Javi Carrión

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos de cinco de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería) han sido entregados este miércoles a sus familias, si bien aún restan ocho del total de las trece víctimas que se ha cobrado este accidente, que descansan en el Instituto de Medicina Legal de Almería a la espera de ser entregados en los próximos días

Los cuerpos entregados corresponden a una mujer francesa, un matrimonio británico, un hombre belga y la mujer británica de 93 años que falleció posteriormente en el hospital como consecuencia de las heridas sufridas en el incendio, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha detallado que, tras la identificación, las familias reciben la noticia del fallecimiento. A partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Vera y reciban la licencia de enterramiento.

Cabe mencionar que, a lo largo de estos últimos días, todas las familias fueron informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de efectivos de la Guardia Civil, acompañados de equipos de psicólogos del propio cuerpo.

En contexto, en la noche de este pasado martes, 14 de julio, el TSJA informaba de que la plaza número 3 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera había recibido y avalado durante la tarde la identificación de todas las víctimas del incendio.

Las víctimas identificadas en el incendio son un español y doce extranjeros. Entre estos últimos figuran siete procedentes del Reino Unido, tres de Bélgica, una de Francia y otra de Estados Unidos.

El proceso de identificación de todas las víctimas ha sido posible gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos. La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, ha permitido la obtención de dichos perfiles genéticos.