Círculo Rojo publica 'Las crónicas de Mayus Helm. En los albores de la mente', escrita por Jorge García Núñez

ALMERÍA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La editorial Círculo Rojo ha publicado 'Las crónicas de Mayus Helm. En los albores de la mente', el segundo libro de Jorge García Núñez tras 'Las crónicas de Mayus. La venganza de Ánteraz', que "le ayudó a madurar como escritor" por lo que en esta segunda parte "ha logrado encontrar su propio sello de autor".

"Quizá lo que más destaco de este nuevo libro es la descripción tanto de los personajes como de los lugares donde se desarrolla la acción. Creo que he conseguido mejorar lo hecho hasta el momento y aunque aún me queda mucho, muchísimo por mejorar, creo que esta segunda obra gustará más a la gente por eso mismo", ha explicado.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar una novela llena de aventuras con un toque de humor y un poco de emoción". "Tendrá momentos buenos y malos, espero que en los buenos me quieran y en los malos me lleguen a odiar como me odié yo mismo al releerlo, eso significará que lo he hecho bien", ha comentado el autor.

La obra cuenta la vida de Mayus Helm, quien ahora como capitán de la Armada Real, recibe un mensaje importante sobre la desaparición de un artefacto mágico transportado por un convoy del rey sin dejar rastro. Mayus y su tripulación se embarcarán en esta nueva aventura "cargada de magia, barcos, animales fantásticos y muchos peligros".

Jorge García Núñez (Madrid, 1985) señala su influencia por obras literarias y visuales "de gran trascendencia fantástica". Tras la primera publicación "descubrió la verdadera pasión por la escritura", de manera que a través de su segunda publicación destaca "su madurez lingüística y su rica prosa descriptiva", según la firma editorial.