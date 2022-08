La activista Meri Fresneda expresa la "intensidad" de sus emociones en su 'Poemeri, a corazón abierto'

ALMERÍA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La activista Meri Fresneda García ha publicado 'Poemeri, a corazón abierto' del que ha destacado "la sensibilidad e intensidad" a la hora de expresar sus emociones y pensamientos. "Va dirigido a todas aquellas personas que deseen conocerme un poco más y a la vez que quieran sentirse bien consigo mismas al descubrir los poemas más profundos que podrían ser dedicados para ellas también", ha dicho.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector "va a encontrar una recopilación de poemas y frases breves que abarcan temas diversos como el amor, el veganismo, el feminismo y la motivación personal", según el sello de autoedición.

"Me gusta escribir poesía porque es una forma de enseñar cómo soy, de lo que llevo por dentro y no se ve así a simple vista. Me gusta escribir y dedicar frases porque me encantaría que alguien me lo hiciera y porque creo que es un gesto sencillo, bonito y sincero que hace feliz a la persona que se lo dedique", ha manifestado Fresneda.

El libro supone una recopilación de poemas y frases breves nacidas desde "lo más profundo de mi corazón", según la autora. "Si nadie antes ha tenido el corazón abierto contigo, permíteme llegarte al alma y hacerte sonreír, porque hacer feliz a alguien no cuesta nada", ha añadido.

Meri Fresneda García (Igualada, 1991), conocida como Vondy, se define como activista LGTB+, feminista, vegana, poeta, filósofa, bajista, bailarina y futbolista amateur. Ha publicado con Círculo Rojo su primer poemario. En 2016 creó su propia marca de ropa para "satisfacer la necesidad de vestir con su propio estilo y romper esquemas con una línea de ropa sin género". En 2020 comenzó su proyecto de cocina vegana en Instagram "dando a conocer las infinitas posibilidades gastronómicas del mundo vegano".