COAG Almería alerta de cortes de agua al inicio de la campaña hortofrutícola y reclama acelerar las obras hidráulicas

Imagen de recurso de una instalación de tratamiento de aguas. - COAG

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería ha alertado de que el sector hortofrutícola afronta el inicio de la campaña con la "escasez de agua" como una de sus "principales incertidumbres", ante los problemas de suministro y los cortes de riego durante varios días de la semana en distintas zonas de la provincia, por lo que ha reclamado acelerar las actuaciones de desalación y reutilización.

Según ha señalado la organización agraria en una nota, las comunidades de regantes encaran una nueva campaña con una disponibilidad de recursos "todavía insuficiente", una situación que, a su juicio, va más allá de las circunstancias meteorológicas y responde a un "déficit estructural de recursos alternativos" que permitan reducir la presión sobre los acuíferos, "sometidos desde hace años a un proceso de deterioro".

"Seguimos dependiendo de unos acuíferos que tenemos que recuperar, pero no estamos poniendo a disposición de los regantes, con la rapidez necesaria, los recursos alternativos que deberían permitir esa recuperación", ha advertido COAG.

La organización ha explicado que esta situación sitúa a los agricultores ante la disyuntiva de utilizar agua de peor calidad, "con el consiguiente riesgo agronómico, o reducir el riego y comprometer la producción".

Asimismo, ha indicado que, pese a que Almería cuenta con una "capacidad de desalación relevante", varias de las actuaciones destinadas a ampliarla o mejorar su funcionamiento "todavía no se han traducido en nuevos recursos para el regadío".

En el Poniente almeriense, COAG ha recordado que la desaladora del Campo de Dalías, ubicada en Balerma, tiene aprobada una ampliación desde julio de 2025, aunque esa capacidad adicional "todavía no está disponible". A ello se suma, según la organización, la necesidad de construir una nueva balsa de regulación que permitiría elevar la autonomía del sistema a un periodo de entre un día y medio y dos días y medio.

En Carboneras, las actuaciones de mejora de la desaladora permitirían elevar la producción hasta aproximadamente 51 hectómetros cúbicos, mientras que en Níjar se registran cortes en el suministro de agua de riego durante varios días por semana.

RETRASOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

COAG ha puesto como ejemplo de los retrasos acumulados la desaladora del Bajo Almanzora I, en Villaricos, que quedó inutilizada por las inundaciones de septiembre de 2012 y que, 14 años después, "todavía no ha recuperado su capacidad de producción".

Las obras de reparación comenzaron a finales de 2025, pero la previsión actual sitúa su finalización en junio de 2027 y la plena operatividad de la instalación en 2029, "aunque se contempla que uno de sus bastidores pueda comenzar a producir en abril de 2027". COAG también ha pedido avanzar en el proyecto de la desaladora del Bajo Almanzora II e impulsar nuevas alternativas para el sistema de Níjar.

En cuanto a la reutilización de aguas regeneradas, ha señalado que constituye otra de las principales alternativas para reducir las extracciones de los acuíferos y ha reconocido los avances registrados en los últimos años, especialmente en el Poniente, aunque ha advertido de que disponer de agua tratada no implica que el recurso esté disponible para las explotaciones.

En El Ejido, las actuaciones de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) finalizaron en 2024, mientras que las obras necesarias para transportar el agua hasta las redes agrícolas se encontraban en su fase final en abril de 2026.

Asimismo, ha indicado que continúa en desarrollo el expediente para incorporar al regadío las aguas de la EDAR de El Bobar, destinadas a explotaciones y comunidades de regantes del entorno del Bajo Andarax y la capital almeriense.

UN CALENDARIO PARA LAS ACTUACIONES PENDIENTES

COAG ha recordado que la Junta de Andalucía ha situado el agua entre sus prioridades de inversión y ha cifrado en más de 2.000 millones de euros la inversión realizada desde 2019 en obras hidráulicas, infraestructuras, cauces y regadíos.

No obstante, ha subrayado que el reto consiste en que ese "esfuerzo inversor se traduzca en recursos efectivamente disponibles para los agricultores", para lo que ha reclamado una mayor coordinación entre el Gobierno de España, la Junta y las entidades locales.

En esta línea, ha considerado "prioritario" establecer un calendario "público y vinculante" para las principales actuaciones pendientes, acompañado de un seguimiento periódico de su ejecución, "superando así las dilaciones y obstáculos burocráticos".

En este contexto, COAG Almería celebrará el próximo jueves, 15 de octubre, su Jornada Provincial sobre el Agua en la Estación Experimental de Cajamar Las Palmerillas, en El Ejido, que servirá como espacio de análisis y debate sobre los principales retos hídricos de la provincia.

El encuentro abordará cuestiones relacionadas con las concesiones, autorizaciones y derechos de agua, el estado de las masas de agua ante la revisión del Plan Hidrológico, las posibilidades que ofrecen las aguas regeneradas y las experiencias prácticas de su utilización agrícola.

"El arranque de campaña no puede volver a ser un ejercicio de resistencia para las comunidades de regantes", ha asegurado COAG, que ha reclamado que el agua desalada y regenerada deje de ser "una promesa" y pase a constituir un recurso ordinario, disponible y garantizado para los agricultores, con el fin de preservar el modelo hortofrutícola almeriense y recuperar los acuíferos.