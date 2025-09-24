Coexphal liderará la promoción del tomate español frente al de países terceros en Fruit Attraction 2025

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) va a ser la encargada de la promoción del tomate español durante la próxima edición de Fruit Attraction, que se celebra entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Ifema, en Madrid.

La entidad acude a este evento "con un completo programa de actividades para destacar su importancia en la agricultura española y en los mercados internacionales", según han trasladado en un comunicado.

La iniciativa para dar a conocer las bondades del tomate español ha sido posible gracias a la coordinación de Coexphal, en colaboración con el Comité Sectorial de Tomate de Fepex y quince empresas y entidades del sector.

Todas ellas unen fuerzas para "destacar la innovación, la promoción y la defensa de la producción de tomate frente a la creciente competencia de países terceros", según ha apuntado la asociación.

El programa incluye durante la sesión inaugural una visita conjunta a un huerto/invernadero de variedades que se dispondrá en la feria y donde se podrán conocer de cerca las distintas tipologías de tomate cultivadas, de las que se ofrecerá una degustación a los asistentes.

Asimismo, la Cofradía del Tomate de Almería ofrecerá una demostración culinaria con los chefs Ginés Peregrín y Antonio Carmona para demostrar la versatilidad del producto. También el chef Daniel del Toro protagonizará el 'Tomato Chef Showcooking' titulado '¡Toma tomate!'.

Durante la jornada intermedia, el chef Pedro Buitrago presentará una degustación de creaciones gastronómicas con tomate murciano toda vez que la Cofradía del Tomate de Almería contará con la participación especial del ex seleccionadora nacional de fútbol masculino Vicente del Bosque. Asimismo, se presentará la primera cosecha y las jornadas gastronómicas del sabor del tomate, con la presencia de Samantha Vallejo-Nágera.

El miércoles también se llevará a cabo la firma de colaboración con Bayer para potenciar ResiYou, el primer software capaz de predecir los residuos que generan los tratamientos con productos fitosanitarios aplicados en un cultivo.

Esta tecnología representa un avance clave para el agricultor según explicarán Juan José Vázquez, director de Negocio de Coexphal; y los especialistas de Bayer, José Luis Robles y Raquel Gómez. "Se trata de una innovación que refuerza la cooperación entre productores e industria tecnológica para conseguir una agricultura más sostenible y productiva", han avanzado.

El día contará además, entre otras actividades, con la presentación del Tomate Rosa de CASI y BASF Nunhems y un Encuentro Europeo de Países Productores de Tomate. Asimismo, se entregarán los Premios Tomate 2025 antes de culminar la jornada con la Fiesta Loca del Tomate Español. El último día de feria prevé demostraciones culinarias y degustaciones de tomate.

FORO TOMATO ATTRACTION

De forma paralela, Coexphal ha programado la celebración de actividades en el seno del Foro Tomato Attraction que albergará el Forum Hall 9-7 a partir de las 16,00 horas del 30 de septiembre, con un acto inaugural a cargo del presidente de Fepex, Cecilio Peregrín, y la directora de Fruit Attraction, María José Sánchez.

A lo largo de este evento, que se desarrollará en dos jornadas, se presentará el 'Dashboard Tomate' con la participación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que dará a conocer esta interesante herramienta para el sector productor y comercializador.

En concreto, el sistema incluye datos mensuales sobre precios y comercio, así como volúmenes de producción anuales, lo que permite a los agricultores seguir el cultivo de tomates, crear mapas de prescripción y monitorear la salud del cultivo mediante imágenes satelitales y registros de operaciones de cultivo.

También se celebrarán varias mesas redondas con profesionales y expertos en relación a las 'Implicaciones Geopolíticas del Comercio del Tomate' y sobre 'Tendencias, Actores Clave y Dinámicas de Mercado'. Asimismo, la Asociación de Obtentores de Semillas de España (Anove) ofrecerá una charla sobre las 'Aportaciones de la mejora varietal en tomate'.

UNA CITA CARGADA DE "OPTIMISMO"

Para el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, "Fruit Attraction constituye la mejor forma de arrancar la campaña 2025/2026 que afrontamos con optimismo, apostando por la coordinación sectorial y la consolidación del valor añadido como claves para fortalecer la competitividad del sector hortofrutícola almeriense en los mercados nacional e internacional".

Coexphal gestionará la zona agrupada de Andalucía en la décimo séptima edición de Fruit Attraction, que este año abarca 2.552 metros cuadrados y reúne a 35 empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas, así como a su industria auxiliar de Almería y Granada.

Los visitantes podrán citarse en el stand de Coexphal, que cuenta con una extensión de 88 metros cuadrados. Es el 9D15, ubicado en una zona preferente del Pabellón 9 de IfEA Madrid.

Coexphal es la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, aunque tiene ámbito nacional, se encuentra formada en la actualidad por 106 empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas y 40 empresas del sector ornamental, contando con una representatividad a nivel provincial del 70 por ciento en exportación, el 60 por ciento en producción hortofrutícola y un 75 por ciento en producción ornamental.

En la campaña 2024/2025 los asociados han comercializado un volumen total de 2.907.117 toneladas, de las que 1.553.733 toneladas han sido destinadas a la exportación. La totalidad de la comercialización procede de 11.000 agricultores, cuya producción se cultiva en 33.300 hectáreas de las que unas 25.000 son invernadas.

Dichos horticultores dan, a su vez, trabajo a cerca de 60.000 personas que proceden de 150 nacionalidades diferentes, entre los que se encuentran trabajadores de difícil inserción laboral como son, mujeres sin formación, inmigrantes, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.