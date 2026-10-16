El Colegio de la Abogacía de Almería homenajea a la letrada que sufrió un intento de asesinato en El Ejido

El Colegio de la Abogacía de Almería homenajea a la letrada que sufrió un ataque contra su vida en El Ejido. - COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería ha homenajeado este viernes a Meryem Oulad Hadj Omar Ben Aicha, la abogada que sufrió el pasado 15 de julio un ataque a tiros a manos de un cliente en El Ejido, durante el acto institucional celebrado con motivo de la festividad de Santa Teresa de Jesús, patrona de la profesión.

La letrada ha asistido a la ceremonia tras su recuperación y ha recibido una metopa de manos del consejero José Arturo Pérez Moreno, según ha informado la corporación en una nota.

La ceremonia también ha incluido la jura de siete nuevos letrados, las distinciones por 25 y 50 años de colegiación y la entrega de un premio al mejor expediente académico de Derecho.

El decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat Bañón, ha calificado lo sucedido como un "ataque absolutamente ilegítimo" y ha destacado que la compañera "no solamente ha contado con el apoyo que ha podido desplegar el colegio, sino con el apoyo y solidaridad de toda la institución colegial de España".

El homenaje ha incluido la proyección de un vídeo del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González Martín, quien ha trasladado a la afectada el "reconocimiento, afecto y el cariño de toda la abogacía española".

En su mensaje, ha recordado que la abogada ha afrontado "una circunstancia muy difícil" después de "dos años de ejercicio profesional" y ha considerado lo sucedido "un ataque no solo a ti sino a la profesión, a la justicia, a nuestro estado de derecho".

"Te animamos ante todo a continuar en el ejercicio de esta bellísima profesión, con tu impulso, con tu juventud, aportando lo mejor de ti a una sociedad cada día mejor", ha expresado González Martín.

JURA DE NUEVOS LETRADOS Y RECONOCIMIENTOS

La jornada ha comenzado a las 11,00 horas con una misa en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat en memoria de los compañeros fallecidos durante el último año, con la participación del coro de la institución.

A las 12,15 horas, el salón de actos de la sede colegial ha acogido la ceremonia institucional, a la que han asistido autoridades civiles, militares, académicas y judiciales, entre ellas el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna.

Durante la apertura, el coro ha anunciado el nombramiento del decano como colegiado de honor, una distinción acordada por unanimidad de sus integrantes en reconocimiento a su compromiso con la agrupación musical. De Aynat ha agradecido el gesto y ha destacado que la actividad del coro aporta "excelencia, etiqueta y buen gusto" a la profesión.

En su discurso inaugural, el decano ha repasado la figura de Santa Teresa de Jesús, su representación histórica con el birrete doctoral y la pluma antes de ser nombrada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970, así como el concepto de la "ciencia infusa" y la contienda entre "teresistas" y "santiaguistas" en el siglo XVII.

Los siete nuevos colegiados han jurado o prometido acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico, así como cumplir las obligaciones deontológicas de la profesión.

Se trata de Carmen Quirante Fernández, Gracián Garzón Ojeda, Cristina Fresneda Valenzuela, Manuel de Aynat Gómez, Lucía Cuenca López, Carlos Díaz Crespo-López y Silvia García Montoya, quienes han estado acompañados por sus respectivos padrinos y madrinas.

Los Escudos de Oro, concedidos por 50 años ininterrumpidos de colegiación, han recaído en Francisco Balcázar Linares, Juan José Linares Cara, Francisco Javier Brea Serra y María Luisa Jiménez Burkhardt.

PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO

La corporación también ha concedido el Premio 'Decano Rogelio Pérez Burgos', dotado con 600 euros, a Giuliana Molinari, por haber obtenido el mejor expediente académico del grado en Derecho durante el curso 2025/2026 entre los estudiantes naturales o residentes en la provincia de Almería.

El galardón ha sido entregado por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, nieto del decano que da nombre al reconocimiento, quien ha recordado que su abuelo estuvo al frente de la corporación durante 30 años y ejerció la abogacía durante 56.

La jornada ha concluido con un almuerzo-cóctel de hermandad en La Casa del Mayorazgo, en la calle Eduardo Pérez, donde se han entregado los trofeos correspondientes a los torneos deportivos celebrados durante la mañana.