Concluye la renovación de 28 soportes deteriorados del alumbrado del Paseo Marítimo de Almería

Trabajos de renovación de los soportes del alumbrado público del Paseo Marítimo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha concluido la renovación de los soportes del alumbrado público del Paseo Marítimo, una actuación con una inversión municipal de 43.530 euros que ha permitido sustituir 28 elementos deteriorados para mejorar la seguridad y la imagen urbana de este espacio.

Los trabajos, iniciados el pasado 8 de mayo, han finalizado dentro del plazo previsto de tres meses en el tramo comprendido entre El Palmeral de El Zapillo y la rotonda de la Avenida Nueva Almería, según ha concretado el Consistorio en una nota.

Los servicios técnicos municipales habían detectado un importante deterioro de los soportes metálicos en esta zona, una de las más expuestas al ambiente marino, debido a la exposición continuada al salitre, al viento y al orín de los perros, que había provocado su corrosión.

La actuación ha permitido sustituir 28 soportes metálicos por nuevas columnas troncocónicas de cuatro y diez metros de altura, fabricadas de una sola pieza en poliéster reforzado con fibra de vidrio, un material diseñado "para ofrecer una mayor resistencia frente a la corrosión y garantizar una mayor durabilidad en entornos costeros".

Asimismo, se han realizado labores de limpieza, raspado y pintura en 26 columnas de cuatro metros de altura, "mejorando su estado de conservación y contribuyendo a la renovación de la imagen de este espacio emblemático de la ciudad".

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha visitado los últimos trabajos y ha señalado que la intervención ha respondido a la necesidad de "eliminar el riesgo que suponía el avanzado estado de corrosión de parte de los soportes existentes, reforzando la seguridad en un enclave con una elevada afluencia de vecinos y visitantes durante todo el año y especialmente durante la temporada estival".

Urdiales ha recordado que esta inversión se suma a los 100.000 euros destinados por el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética a la renovación del mobiliario urbano, las papeleras, los bancos y las islas de reciclaje del Paseo Marítimo y de barrios adyacentes como El Zapillo, Ciudad Jardín y Nueva Almería.

"Es un compromiso que teníamos desde el Ayuntamiento para impulsar este entorno y favorecer que tanto los almerienses como los miles de visitantes que nos eligen cada verano puedan seguir disfrutando de las maravillosas playas y de nuestro Paseo Marítimo", ha concluido el edil.