Condenada tras ser sorprendida con droga oculta en su calzado y ropa interior al ir a visitar la prisión de Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a una mujer por un delito contra la salud pública después de que accediera al centro penitenciario de El Acebuche a visitar a un familiar con distintas cantidades de hachís y cocaína ocultas en su ropa interior así como en el interior del calzado, donde había colocado el estupefaciente a modo de plantilla.

El fallo dictado en firme ante la conformidad de la acusada, consultado por Europa Press, le impone dos años de prisión por un delito contra la salud pública así como el pago de una multa de mil euros con diez días de arresto sustitutorio caso de impago.

La condenada reconoció que sobre las 18,15 horas del 5 de noviembre de 2024 se dirigió al centro penitenciario para mantener un encuentro con un familiar, si bien previamente los funcionarios de prisiones procedieron a realizarle un cacheo personal.

Durante el registro los funcionarios comprobaron que la mujer había dispuesto a modo de plantilla en el interior de su calzado una plancha de hachís que llevaba oculta. Asimismo, también se localizó una cierta cantidad de estupefaciente en su ropa interior.

En concreto, y conforme a los análisis posteriores, la mujer llevaba consigo 145,4 gramos de resina de cannabis y 0,64 gramos de cocaína que se iban a destinar al mercado ilícito y cuyo valor en el mercado ilegal habría superado los mil euros, según los cálculos periciales.

El tribunal accedió a aplicar el subtipo atenuado a la hora de imponer la pena ante el arrepentimiento mostrado por la acusada, que mediante documentación demostró problemas con las drogas desde hacía años, así como, en especial, que hubiera solicitado autocuratela para superar sus adicciones.