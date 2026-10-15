Condenado a 14 años de cárcel por apuñalar y degollar con un cristal a su compañero de piso en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 14 años de prisión al hombre que en marzo de 2024 degolló con un trozo de cristal a su compañero de piso en Roquetas de Mar (Almería) tras haberlo apuñalado varias veces en la cabeza después de haber discutido con él.

El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena propuesta por el Ministerio Fiscal por un delito de homicidio, lo que le permitió eludir el juicio con tribunal de jurado previsto a partir de este mismo jueves.

La sentencia declarada en firme, a la que ha tenido acceso Europa Press, también impone al acusado una medida de cinco años de libertad vigilada y el pago de 150.000 euros de indemnización a la hija de la víctima. El tribunal deja la decisión sobre su expulsión del territorio nacional para la fase ejecutoria.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 19,30 horas del 3 de marzo de 2024, cuando el acusado llegó a su domicilio de Roquetas de Mar en el que residía junto a la víctima. Así, se dirigió a la habitación en la que se encontraba su compañero de piso y, tras iniciarse una discusión entre ambos por motivos desconocidos, se "abalanzó" contra él para clavarle un cuchillo de 20 centímetros de largo con la intención de matarlo.

El acusado admitió que asestó a la víctima numerosos cortes en la cabeza, con un total de 20 heridas cortantes en la parte izquierda del cráneo. Después, se sirvió de un trozo de cristal grueso procedente de un frasco que se había roto para clavárselo en la zona derecha del cuello, lo que le ocasionó la muerte.

Los hechos fueron vistos por un tercer compañero de piso, que llegó a la vivienda instantes antes de que se produjera el crimen. Así, al entrar en la casa, oyó los gritos de la víctima y se dirigió a su dormitorio, donde vio al acusado con el cuchillo en una mano y el fragmento de cristal en la otra.

Ante dicha situación, el testigo "salió precipitadamente del inmueble y alertó telefónicamente a la Guardia Civil". Los agentes hallaron el cuerpo sin vida del varón a su llegada y consiguieron localizar al autor material de los hechos en la terraza de la casa de al lado gracias al rastro de sangre que había dejado en su huida.