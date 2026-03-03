Condenado en Almería a 14 años y medio de cárcel por violar durante años a su cuñada desde que era menor

Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado una pena de 14 años y medio de prisión para un vecino de Almería por agredir sexualmente a su cuñada, cuando ésta era menor de edad y hasta llegar a los 20 años, aprovechándose además de que la víctima padece un trastorno mental leve.

El fallo rechaza el recurso de apelación de la defensa y, por otra parte, estima parcialmente el impulsado por la Fiscalía de Almería, por lo que aumenta la indemnización a pagar a la afectada hasta los 50.000 euros ante la gravedad de los daños sufridos.

La sentencia apunta que las agresiones hacia la hermana de su esposa duraron siete años, hasta octubre de 2021, para lo que el acusado aprovechaba cada ocasión en la que se quedaba a solas con ella aprovechándose de su preeminencia familiar.

En este sentido, las agresiones se produjeron desde que la afectada contaba con 14 años de edad, tanto en el domicilio de sus padres como en su municipio de estudios o en la vivienda del propio procesado, siempre sin el consentimiento de la víctima, de la que se aprovechaba con "gran frecuencia", de hasta "dos o tres veces por semana", lo que ha motivado el aumento de la indemnización inicial que se fijó en 20.000 euros.

La víctima, que era en ocasiones zarandeada o amenazada para vencer su resistencia, sufre a consecuencia de estos hechos una sintomatología ansiosa-depresiva y trastorno de estrés postraumático.