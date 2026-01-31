Condenado en Almería a 19 años de cárcel por violar, maltratar y obligar a su esposa a prostituirse para él

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 19 años y cuatro meses de prisión a un hombre que agredía física y sexualmente a su pareja sentimental, con la que tenía un hijo de corta edad, y a la que obligó durante uno meses a prostituirse para lucrarse él en el domicilio familiar.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone al acusado 13 años y ocho meses de cárcel por un delito de agresión sexual, tres años de cárcel por un delito relativo a la prostitución, un año y diez meses por un delito de malos tratos habituales y diez meses más por un delito de amenazas.

El tribunal de la Sección Tercera incide en el testimonio "contundente, claro y sin contradicciones" de la víctima, que hace "creíble" la versión que ha ofrecido desde el principio, cuando decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil aunque no fuera hasta más tarde, en la fase de instrucción judicial, cuando mencionara que era prostituida.

La versión de la mujer se vio además reforzada por el testimonio de un amigo de la pareja, quien aseguró que el acusado le había ofrecido tener relaciones sexuales con su esposa para "saldar una deuda".

El acusado mantenía una relación sentimental con la víctima desde 2018, sentido de modo que fruto de esa unión nació un hijo en diciembre de 2021. Si bien al principio la relación era "correcta", el hombre empezó a someter a su pareja a un "trato humillante y vejatorio" tras sufrir la muerte de su madre.

En este sentido, no solo la insultaba constantemente sino que mantenía una actitud de "dominación", ya que la obligaba a vestirse de una determinada manera, le controlaba el móvil, el revisaba sus conversaciones de WhatsApp y comprobaba el registro de llamadas.

El fallo detalla el grado de dominación al que la víctima era sometida en el ámbito de la violencia contra la mujer, puesto que le tiraba la comida al suelo si creía que "cocinaba mal", daba golpes al mobiliario y también la agredía "con frecuencia".

La sentencia recoge determinados momentos con severas amenazas de muerte del hombre hacia la mujer con la intención de intimidarla y atemoralizarla. A ello se unen otras "reiteradas" ocasiones en las que la mujer fue obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, lo que provocó en la víctima sintomatología depresiva leve.

Además de las agresiones sexuales, el tribunal dio por probado que el hombre obligó a la víctima a ejercer la prostitución durante algunos meses en el domicilio familiar, ya que si no lo hacía era golpeada con objetos. Así, era el acusado quien cobraba determinadas cantidades de dinero a los hombres.

Al margen de las penas privativas de libertad, el tribunal obliga a indemnizar a la mujer, con la que no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros durante 15 años, con 12.000 euros.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.