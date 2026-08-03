Condenado en Almería a casi diez años de prisión por agredir sexualmente y maltratar a su esposa e hijos menores

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre de nacionalidad danesa a penas que suman nueve años, once meses y 15 días de prisión por agredir sexualmente de forma reiterada a su esposa durante dos años, maltratarla de forma habitual, amenazarla y golpearla tanto a ella como a tres de sus hijos menores.

En su sentencia, consultada por Europa Press, la Sección Tercera le ha impuesto siete años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, 12 meses por maltrato habitual, tres penas de cuatro meses y 15 días por tres delitos de maltrato de obra sin lesión cometidos contra sus hijos, cinco meses por golpear a su esposa y otros cinco meses por amenazarla.

El tribunal ha apreciado en todos los delitos una "eximente incompleta de alteración psíquica" y ha acordado, por la agresión sexual continuada, su internamiento en un centro psiquiátrico durante un periodo máximo de 15 años. La sentencia es firme después de que el acusado aceptara la acusación de la Fiscalía y todas las partes manifestaran su voluntad de no recurrir.

La resolución da por probado que el matrimonio tiene siete hijos en común y que residió en Alemania antes de trasladarse a España. El acusado padecía esquizofrenia paranoide y tenía disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas.

Desde agosto de 2022, el hombre sometió a su esposa a un "trato humillante y vejatorio", la insultó de forma reiterada, la agredió en distintas ocasiones y la intimidó de manera continuada, además de agredir a sus hijos menores, lo que provocó en la víctima una sintomatología ansioso-depresiva de carácter leve.

Entre agosto de 2022 y agosto de 2024, el condenado obligó de forma reiterada a su esposa a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento en el domicilio familiar. La mujer accedía bajo la amenaza de que la golpeara y para evitar que sus hijos menores, que se encontraban en la vivienda, escucharan las agresiones.

La sentencia también recoge un episodio en el que el procesado golpeó a dos de sus hijos y cogió de la oreja a un tercero. Cuando su esposa intervino para que cesara en su actitud, el hombre la golpeó en la cabeza, tomó un cuchillo y la amenazó con las expresiones: "te voy a matar, te voy a partir en dos".

Además de las penas de prisión y del internamiento psiquiátrico, la Audiencia le ha prohibido acercarse a menos de 500 metros de su esposa y comunicarse con ella durante 20 años, le ha impuesto diez años de libertad vigilada y le ha inhabilitado durante 20 años para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores.

Asimismo, le ha impuesto cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por cada uno de los tres delitos cometidos contra sus hijos. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a su esposa con 10.000 euros por el daño moral.