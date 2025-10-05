Condenado en Almería a cuatro años de prisión por patronear una patera con 13 migrantes que casi choca con un buque

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre de nacionalidad argelina que patroneó una patera con 13 migrantes a bordo en un viaje de "grave peligro", al estar los ocupantes a punto de colisionar con un buque en alta mar.

El fallo, que es firme al haberse dictado por conformidad, condena al procesado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y señala que actuó con ánimo de lucro al poner en peligro la vida de todos los pasajeros.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el acusado cobró junto a sus colaboradores unos 8.000 euros a cada pasajero, de origen argelino y marroquí, y zarpó desde la costa de Orán el 10 de diciembre de 2023 en una embarcación semirrígida de seis metros de eslora, equipada con un motor Yamaha de 85 caballos.

Durante la travesía, una "densa niebla" redujo la visibilidad hasta el punto de que la patera estuvo a punto de impactar con un buque. La embarcación, concebida para excursiones costeras y no para cruzar unas 80 millas náuticas, comenzó a deteriorarse y a entrar agua, lo que obligó a parar el motor y quedar a la deriva.

El tribunal destaca que el viaje se efectuó sin las condiciones mínimas de seguridad, sin chalecos salvavidas, ni balsas, ni equipo de radiocomunicaciones, ni luces de navegación, y con un peso excesivo a bordo, agravado por cinco garrafas de gasolina de 30 litros cada una, lo que representaba además un riesgo de incendio.

Los ocupantes fueron finalmente rescatados por Salvamento Marítimo tras ser avistados por un buque que alertó de la situación, después de varias horas expuestos al riesgo por las condiciones meteorológicas y el estado precario de la patera.