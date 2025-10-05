Juzgan este lunes en Almería a 19 acusados del transporte clandestino de inmigrantes irregulares por el país

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial va a acoger este lunes la primera sesión del juicio contra 19 personas acusadas de organizar y llevar a cabo el transporte clandestino por carretera hasta Murcia, Alicante, Tarragona y Barcelona de inmigrantes, principalmente de origen argelino, que llegaban de forma irregular en patera hasta las costas de Almería y Cádiz entre mayo y octubre de 2019.

La Fiscalía va a solicitar penas de prisión de entre siete años y nueve meses para cada uno de los acusados en función de su grado de participación en los hechos. A dos de ellos les atribuye un papel prepoderante, puesto que se encargarían de organizar los traslados llegando incluso, en ocasiones, a colaborar entre ellos, según recoge el escrito de acusación provisional consultado por Europa Press.

A partir de las investigaciones efectuadas por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (Ucrif) de la Policía Nacional se logró identificar a los supuestos miembros de este entramado, cuyos 'cabecillas' eran contactados por personas no identificadas que organizaban los viajes en patera o familiares de los ocupantes de la embarcación para ser recogidos y llevados a distintos puntos de la península a cambio de una determinada suma de dinero.

Las averiguaciones revelaron al menos una treintena de traslados que, principalmente, partían desde las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar previo cobro de hasta 300 euros por persona, en función del destino que pretendieran alcanzar, llegando a embolsarse por uno de estos portes globales hasta 1.400 euros.

El fiscal señala que algunos de los acusados se dedicaban "de forma habitual y prolongada en el tiempo" a este cometido. Estos serían quienes realizaban las funciones "más determinantes" al ser los conocedores de cuándo y dónde iba llegar una patera, lo que les habría permitido organizar todo lo necesario para recoger y trasladar a sus ocupantes hasta sus ciudades de destino.

En un segundo escalón, el Ministerio Público señala la existencia de una serie de colaboradores, algunos habituales y otros que ejercían de forma puntual, los cuales se habrían encargado de seguir las instrucciones de los primeros para materializar la recepción y traslado de inmigrantes. No obstante, también constan algunos acusados que habrían actuado "de forma independiente" a todos los anteriores, quienes habrían organizado sus propios traslados.

MODUS OPERANDI

La Fiscalía recoge las distintas operaciones que fueron detectadas mediante la acción policial. La mayor parte de ellas apunta a la llegada de una patera a las costas nijareñas de San José o Rodalquilar durante la madrugada, cuyos ocupantes habían concertado previamente su recogida y transporte.

La mayor parte de ellos eran trasladados en vehículos particulares hasta Alicante, donde en ocasiones se les dejaba en la estación de autobuses, aunque otros eran desplazados a puntos más cercanos como la propia capital almeriense o los municipios murcianos de Torrepacheco y Callosa de Segura, así como su capital.

También constan la recogida de algunas personas en Cádiz que eran conducidas hasta Almería y transportes hasta ciudades más lejanas, como Tarragona o Barcelona. Para algunos de los transportes se habrían empleado además varios vehículos, mediante la realización de paradas intermedias en la ruta, con la participación de más conductores.

Las viviendas de los principales sospechosos --tres en Almería y una en Alicante-- fueron registradas bajo orden judicial, de modo que en una de ellas se llegó a intervenir más de 18.500 euros procedentes de esta actividad de transporte clandestino y del cobro a inmigrantes.

Para los dos principales acusados, a quienes atribuyen un papel de organizadores, se pide una pena de siete años de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, mientras que para seis de sus colaboradores habituales se reclama una pena de seis años.

Para el resto de procesados pide penas que van desde un año a nueve meses de prisión cada uno. También solicita la libre absolución para otros seis sospechosos. El juicio, que contempla hasta tres sesiones, se va a desarrollar desde este lunes en la Sección Segunda de Almería.