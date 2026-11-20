Archivo - Sede del TSJA. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de diez años, seis meses y un día de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente y de forma continuada a la hija de su pareja sentimental, cuando contaba con apenas 13 años de edad.

La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa del acusado y mantiene para él también una condena de 16 años de inhabilitación para trabajar con menores, tiempo en el que no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima. Además, le impone otros seis años de libertad vigilada y el pago de 30.000 euros en indemnizaciones.

El fallo condena al acusado por un delito de agresión sexual continuado con penetración, toda vez que le absuelve de un segundo delito de elaboración de material pornográfico, que no pudo demostrarse durante el juicio celebrado en la Audiencia de Almería.

La sentencia de origen señala que le acusado convivía con su pareja y la hija de esta, lo que le permitía tener "mayor acceso y un trato cercano con la niña", a la que llevaba en coche al instituto cuando cursaba primero de la ESO, lo que revela que hubo un prevalimiento sobre ella.

En este sentido, entre noviembre y diciembre de 2018, el hombre aprovechó en varias ocasiones los trayectos para tocar en el muslo a la menor, a quien también llegó a besar en los labios al menos dos veces e, incluso, propuso relaciones sexuales, a lo que esta se negó.

La resolución apunta además que, en días posteriores, el hombre aprovechó que se encontraba con la niña a solas en el salón de la vivienda para someterla a tocamientos por debajo de su ropa, lo que hizo que la niña se escabullera y se marchara a su habitación.

Los abusos y agresiones se intensificaron, siempre aprovechando con la ausencia de la madre de la menor, hasta que un día la agredió sexualmente.

De otro lado, el tribunal no pudo dar por demostrado que, en el marco de estos hechos, el acusado exhibiera a la menor vídeos de contenido pornográfico o que elaborara dicho material con imágenes de la niña.

La resolución judicial desestima los argumentos del recurrente sobre supuestas vulneraciones al derecho de defensa y quebrantamiento de garantías procesales durante el juicio de instancia.

Asimismo, el TSJA apuntaló el testimonio de la víctima sin que viera motivos "espurios" que pudieran derivar de la ruptura sentimental del acusado y su madre, toda vez que los mismos se vieron respaldados por los informes periciales psicológicos, con los que se constató la verosimilitud y coherencia del relato de la niña.