Condenado en Almería por maltrato y violación a su mujer tras el aviso a la policía de la hija de la víctima

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 17 años y siete meses de prisión a un hombre por maltratar y amenazar durante años a su pareja sentimental, a la que una noche también agredió sexualmente mientras que las hijas de la víctima estaban en la vivienda, de forma que la mayor de ellas, con 16 años, alertó a la policía para frenar el ataque y auxiliar a su madre.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, impone al acusado 13 años de cárcel por un delito de agresión sexual, dos años más por un delito de maltrato habitual, y 31 meses de prisión por los delitos de maltrato y uno de amenazas adicionales, además de 15 días de localización permanente por otro delito de vejaciones injustas.

La resolución judicial da por demostrado que sobre las 6,20 horas del 7 de octubre de 2024, cuando todos se encontraban en el domicilio familiar, el hombre despertó a la mujer entre insultos, zarandeos y amenazas de muerte "con ánimo de menospreciarla y de atemorizarla", tratando ella de tranquilizarlo para que no despertara a su hija pequeña, de cuatro años.

Aún así, y pese a que la pequeña estaba presente, el acusado le dio a la víctima un "bofetón muy fuerte" en la cara antes de seguir con sus insultos, lo que hizo que la mayor de las hermanas saliera de su habitación y viera como el condenado pegaba a su madre, por lo que se llegó a la pequeña para que no presenciara lo que ocurría y "evitarle el sufrimiento".

De este forma, el acusado metió a la mujer "a la fuerza" en el dormitorio común, donde cerró la puerta y subió la persiana antes de obligarla "de forma violenta" a que se desvistiera, a lo que al final la mujer accedió "por el terror de la situación".

La sentencia da cuenta de la agresión sexual sufrida por la mujer mientras que sus hijas estaban fuera del cuarto, donde oían los gritos, por lo que finalmente la mayor de ellas llamó a la Policía, que se personó en el domicilio y detuvo a su padrastro y agresor.

El tribunal de la Sección Tercera tuvo en cuenta la credibilidad del testimonio constante, verosímil y coherente de la víctima, que además se vio corroborado por el testimonio de la mayor de sus hijas, los policías locales que asistieron al lugar de los hechos y los informes médicos y psicológicos que constataron el proceso de violencia de género habitual sufrido.

"DESPRECIO" Y "CONTROL" DURANTE AÑOS

La sentencia apunta que durante los últimos años de su relación sentimental que arrancó en 2017, el acusado sometió a su pareja a una continua situación de "desprecio" y "sufrimiento" con agresiones verbales y vejatorias hacia ella delante de sus hijas, especialmente desde 2023 hacia delante.

El acusado impedía a la mujer hacer vida normal, de modo que no le dejaba relacionarse con sus familiares y amigos, controlaba la ropa que se ponía y, en ocasiones con intención de humillarla, la insultaba o la atemorizaba con amenazas de muerte.

También constan agresiones físicas a la mujer, que sufrió golpes y empujones en el domicilio común, también en presencia de las niñas, por las que los que la víctima no llegó ir al médico. Consta en la sentencia caso en concreto en septiembre de 2024 especialmente violento en el que la mujer acabó con un brecha en la frente.

El fallo, que tuvo en cuenta para algunos delitos la atenuante de drogadicción, reconoce el pago de 50.440 euros en indemnizaciones hacia la víctima, inhabilita al hombre durante seis años para el ejercicio de la patria potestad de la menor de las niñas --hija directa con la víctima-- y le impone distintas medidas de alejamiento e incomunicación con respecto a la mujer y las dos menores.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y en el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.