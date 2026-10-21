Condenado en Almería tras ser sorprendido con 640 euros en 32 billetes falsos e identificarse con un NIE ajeno

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ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de cuatro años y ocho meses de prisión para un hombre que fue sorprendido con 640 euros en billetes falsos cuando se disponía a pagar una consumición en un bar de Roquetas de Mar (Almería), donde además se identificó ante los agentes con un NIE de otra persona "a fin de eludir sus responsabilidades".

La resolución ratifica, conforme el fallo de la Audiencia Provincial, el pago de una multa de 1.500 euros por un delito de tenencia de moneda falsa así como otra de cuatro meses, a razón de seis euros diarios, por el delito de uso de documento auténtico por persona no legitimada.

La sentencia indica que sobre las 12,20 horas del día de Nochebuena de 2016, el acusado fue sorprendido por agentes de la Guardia Civil cuando se encontraba una cafetería ubicada en la calle Blas Infante de Roquetas de Mar intentando pagar las consumiciones realizadas con dos billetes de 20 euros manipulados.

Así, los agentes comprobaron que el acusado llevaba en su bolsillo del interior de la chaqueta otros 30 billetes más de 20 euros, todo ellos "carentes de contraste de seguridad y falsos".

Al ser requerido por los agentes de la Guardia Civil para su identificación tras estos hechos, el acusado les entregó el documento de identidad de extranjeros de otro hombre, quien desconocía que el acusado llevaba su NIE ni lo había autorizado para usarlo.

El tribunal señala la "falsedad evidente" de los billetes intervenidos como prueba directa para la condena, a lo que se unió la declaración testifical de los agentes que intervinieron y se incautaron de la moneda. Además, la numeración de los billetes hallados en la chaqueta del acusado y los que fueron entregados a la camarera para pagar en el bar era la misma.

Asimismo, la Sala aprecia la "plena conciencia" de sus actos por parte del acusado al intentar hacerse pasar por un tercero a la hora de ser identificado con un documento que no era suyo.