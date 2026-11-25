Archivo - Sede TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado cinco años de prisión para un hombre en Almería que agredió sexualmente a una mujer que confesó lo ocurrido en el marco de una investigación policial posterior, en la que figuraba como testigo protegido, destinada a desmantelar una presunta red de explotación sexual.

El alto tribunal andaluz ratifica la pena por un delito de agresión sexual al acusado, quien en septiembre de 2020 contactó con la mujer para mantener relaciones sexuales bajo precio con ella, ya que ambos vivían en el mismo edificio, según recoge la resolución judicial.

En este sentido, da por demostrado que el acusado fue al piso de la víctima y, una vez dentro, mantuvo un comportamiento "violento" contra ella, mediante empujones y agarres, solo para "satisfacer su apetito sexual" pese a que la mujer le pedía que "parara".

El texto detalla las acciones vejatorias que tuvo que sufrir la víctima, quien opuso resistencia y trataba de zafarse del agresor, el cual llegó a abofetearla. Asimismo, la sacó a la fuerza del baño cuando ella trató de refugiarse allí en un intento por escapar. Al finalizar, el acusado le lanzó a la mujer un billete de 20 euros a la cama antes de irse.

La defensa recurrió el fallo al considerar que la prueba practicada era insuficiente al basarse prácticamente en el testimonio de la víctima, si bien la Sala de Apelación dio validez a la versión "coherente y precisa" de la mujer, quien relató los hechos de forma espontánea un año después en el marco de una investigación policial sobre una red de explotación sexual en la que era testigo protegido. "Si no fuera porque la actuación policial propició el contacto de la --víctima-- con la policía con motivo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo por hechos totalmente ajenos a la presente causa, muy probablemente ella no habría llegado a exteriorizar ante las autoridades competentes lo que le había pasado", razona el tribunal.

NO HUBO "INTENCIÓN DE ENRIQUECERSE"

El TSJA descarta motivos espúreos por parte de la mujer a la hora de narrar los hechos ni tampoco ve en ella una "intención de enriquecerse", ya que tan siquiera ejerció como acusación particular en el juicio.

Igualmente, rechaza una supuesta venganza alegada por el acusado, quien admitió haber estado con la mujer en una habitación para mantener relaciones pero negó haberlas consumado por no poder alcanzar una erección al encontrarse ebrio. Así, aseguró que le entregó 250 euros a la víctima al día siguiente para que no lo denunciara, pero ella reclamaba 500 euros.

Para el tribunal, dicho argumento carece de lógica ya que, por un lado, la mujer nunca llegó a formular denuncia inmediatamente después de lo ocurrido; y por otro lado, tal ofrecimiento no tendría sentido si realmente no hubiera ocurrido nada "anómalo" susceptible de denuncia. "No se ve qué razón tendría la mujer para amenazar con denunciar al acusado, y tampoco se explica que éste le diera 250 euros si, como él afirma, no llegaron a mantener sexo", ataja el tribunal.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impone al acusado 15 años de incomunicación y alejamiento con respecto a la víctima, otros 15 de inhabilitación para trabajar con menores, diez años de libertad vigilada y el pago de 20.000 euros en indemnización a la afectada.