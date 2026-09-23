Condenado el dueño de un taller de Vícar (Almería) donde se hallaron más de 370 kilos de cannabis y hachís

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la Plaza 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha condenado a dos años de cárcel al propietario de un taller de la Puebla de Vícar (Almería) en el que se localizaron más de 370,5 kilos de cannabis y marihuana ocultas entre vehículos y en las dependencias del espacio.

El acusado, quien reconoció los hechos durante la vista, deberá abonar además una multa de más de un millón de euros por estos hechos, toda vez que fue absuelto de un delito de tenencia ilícita de armas por el que también se le acusaba inicialmente, ya que la Fiscalía retiró dicho delito.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, absuelve a otros dos acusados por los mismos hechos y tiene en cuenta a la hora de ajustar la pena al condenado las atenuantes de confesión tardía y de dilaciones indebidas, puesto que la causa estuvo paralizada injustificadamente un año y diez meses.

La juez dio por demostrado que el acusado se encargaba de guardar "grandes cantidades" de cannabis y hachís en su propia nave industrial dedicada a la venta de coches y ubicada en la Puebla de Vícar (Almería) para distribuir después el estupefaciente entre terceros.

Así, el 17 de noviembre de 2020, sobre las 14,38 horas, el acusado fue sorprendido por agentes antidroga y contra el crimen organizado de Policía Nacional así como de Guardia Civil "debidamente uniformados y en el ejercicio de las funciones" para registrar la nave.

Durante el registro, los agentes localizaron más de 330,5 kilos de cannabis distribuidos en diez fardos, tres de los cuales se repartían en el interior de dos vehículos de alta gama. También se encontraron más de 40 kilos de marihuana en cogollos repartidos en 41 bolsas termoselladas dentro de una bolsa de deporte.

Además del estupefaciente, que habría superado en el mercado ilícito los dos millones de euros, se encontraron varios vehículos, juegos de placas de matrícula, teléfonos móviles y útiles para preparar y pesar la droga, así como 66.400 euros y 40.800 francos suizos escondidos en un armario con doble fondo.

El acusado confesó los hechos y explicó que aceptó custodiar la droga porque un hombre le pagaba hasta 3.000 euros por almacenarla, lo que aceptó al encontrarse económicamente necesitado.

Asimismo, exculpó al titular del taller mecánico contiguo, del que aseguró que no conocía la existencia de la droga y solo le prestaba las llaves de su nave para que pudiera aparcar coches de clientes cuando no le cabían en su local. De otro lado, rechazó cualquier relación con el tercer acusado, que también fue absuelto por la falta de pruebas que lo implicaran en la red de narcotráfico.