Condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual a una mujer en Almería, que lo engañó para lograr escapar

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a ocho años de cárcel a un hombre que agredió sexualmente a una conocida que, para ayudarle económicamente, le había contratado para que le ayudara a limpiar su vivienda y quien, en el momento de los hechos, logró engañar con una treta al acusado para poder escapar y llamar a la policía.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, da por demostrado que el acusado, de origen maliense y sin antecedentes, acudió sobre las 9,35 horas del 10 de octubre de 2024 a una vivienda en el Poniente almeriense, donde había quedado con la víctima para ayudarle con la limpieza del hogar.

Así, en un momento dado y con "ánimo de atentar contra la libertad sexual" de la chica, el acusado se aproximó a ella por la espalda y la empujó contra una cama, para después arrojarse sobre la misma y agarrarla con fuerza mientras que la cogía del cuello y le tapaba la boca para que no gritara.

Pese a la situación de "terror" vivida por la mujer, que sufrió una agresión sexual por parte del acusado, consiguió "engañarlo" y "zafarse de él" tras convencerlo de que tendrían sexo si le dejaba fumarse un cigarrillo, de modo que el hombre la dejó ir a por el tabaco que estaba en el comedor. Fue entonces cuando ella pudo huir a la calle y llamar a la policía con su teléfono.

Los agentes, que ya estaban sobreaviso por la alerta de los vecinos que habían escuchado los gritos de la víctima, consiguieron interceptar al acusado cuando trataba de huir y practicar su detención.

La mujer explicó que era amiga del hombre, al que conocía por su trabajo en un establecimiento. Allí, un día el acusado le dijo que no tenía dinero, por lo que ella, por querer ayudarle, le propuso que fuera a su casa a limpiar a cambio de dinero, lo que hizo durante algunos días y por eso le volvió a contratar.

El tribunal de la Sección Segunda tuvo en cuenta a la hora de emitir la sentencia no solo el testimonio "persistente", "nítido" y "sin contradicciones" de la víctima, que había contratado al acusado a cambio de 20 euros, sino también la abundante prueba practicada entre testigos e informes.

Así, los partes médicos reflejaban lesiones compatibles con la agresión en la cara y el cuello toda vez que el informe encargado al departamento de biología de la Guardia Civil detectó perfiles genéticos del acusado en las prendas y el cuerpo de la víctima.

A ello se unieron además los informes de los peritos médico y psicólogos, que dieron cuenta de la exploración de la víctima, así como el testimonio de un agente de Policía Local quien explicó cómo encontró a la víctima a su llegada, en la puerta de la casa "descalza, despeinada y llorando" mientras les explicaba que "un conocido la había violado".

El tribunal, que también impone al acusado dos meses de multa a razón de 12 euros diarios por un delito de lesiones, tuvo en cuenta para fijar la pena no solo la agresión sexual sufrida en sí sino también el "temor" suscitado a la víctima de "morir asfixiada" por haberla agarrado del cuello y haberle tapado la boca.