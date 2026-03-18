Condenan en Almería a dos responsables de una patera que naufragó y dejó un muerto tras tres días a la deriva

Archivo - Un helicóptero de Salvamento Marítimo. - DELEGACIÓN - Archivo

ALMERÍA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años y medio de prisión a los dos responsables de una patera con ocho ocupantes en total que en noviembre de 2024 naufragó cuando sus ocupantes eran rescatados, tras tres días a la deriva, por otra embarcación, de modo que uno de los migrantes falleció ahogado.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme ante la conformidad de las partes, impone cinco años y medio de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un año más por un delito de homicidio por imprudencia grave

Los acusados se organizaron entre octubre y noviembre de 2024 para trasladar de manera clandestina a un grupo de inmigrantes desde Argelia hasta España a bordo de una patera, de modo que uno de ellos pilotó la embarcación mientras que el segundo la guió con un GPS.

En total fueron seis personas de origen argelino y sirio las que subieron, junto con los dos acusados, a bordo de la patera de unos cinco metros de eslora, para lo que abonaron previamente unos 2.500 euros a otros colaboradores no identificados. En ella partieron rumbo a la costa de Almería sobre las 19,00 horas del 4 de noviembre.

La embarcación iba equipada con un motor de 40 caballos que estaba en mal estado, de modo que al poco de salir "se paró". Esto obligó a uno de los acusados a arreglarlo, aunque como carecía de conocimientos de mecánica, la reparación se hizo de forma "defectuosa", por lo que la patera se desplazaba "muy despacio".

Asimismo, la patera estuvo tres días "navegando a la deriva sin comida ni bebida" ya que los acusados carecían de nociones para guiar la patera en el mar. Además, el mal tiempo hizo que entrara agua en la patera, por lo que tuvieron que achicarla con garrafas.

No fue hasta las 7,20 horas del día 7 de noviembre cuando divisaron una embarcación a la que pidieron ayuda. La nave se acercó y les lanzó unas cuerdas a las que se agarraron en primer lugar los acusados, consiguiendo subir a dicha embarcación.

Durante las maniobras que se desarrollaron con la mar en el mal estado, la patera chocó con la otra embarcación, de mayor tamaño, y volcó, de modo que los ocupantes cayeron al mar. Aunque los integrantes de la embarcación que estaban prestando socorro lanzaron rápidamente cuerdas para ayudar a los náufragos, solo consiguieron subir a cuatro de ellos.

Así, quedaron en el mar dos hermanos de los que uno no sabía nadar, por lo que el otro se quedó con él para ayudarle y evitar que se hundiese, por lo que no podía acercarse a la embarcación que trataba de prestarles auxilio.

A la zona también se trasladó un helicóptero de Salvamento Marítimo, cuyos miembros consiguieron rescatar a la persona que sabía nadar, si bien no pudieron hacerlo con su hermano, el cual se hundió y falleció ahogado.

"La situación de riesgo para los usuarios de la embarcación se vio agravada por el mal estado del motor que no podía funcionar con normalidad, por la falta de pericia de los acusados y porque éstos no quisieron volver cuando vieron que se paró el motor al poco de salir, pese a las peticiones que le hicieron el resto de ocupantes de la patera. Ello motivó que estuviesen tres días navegando a la deriva y que terminasen volcando, falleciendo uno de los ocupantes del bote", concluye la resolución judicial.