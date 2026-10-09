Condenan a diez años de cárcel al conductor que mató a una vecina de Alhama de Almería al chocar contra su coche

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a diez años de prisión al conductor que acabó con la vida de una vecina de Alhama de Almería en diciembre de 2022 tras chocar con su camioneta marcha atrás contra el turismo estacionado de la víctima y desplazarlo casi cinco metros, lo que hizo que la mujer, que estaba en la acera, quedara aplastada entre su propio coche y la fachada de un residencial.

El fallo, dictado este jueves tras el veredicto de culpabilidad emitido por un tribunal de jurado en el mes de junio, condena al acusado por un delito de homicidio y le impone además cinco años de libertad vigilada en los que no podrá acercarse a la calle donde residía la víctima y sus familiares.

El magistrado-presidente Jesús Miguel Hernández impone la pena mínima de prisión por homicidio frente a los 13 años que pedía la Fiscalía y los 15 que solicitaba la acusación particular ejercida a través de los letrados Miguel Ángel y Francisco Torres al entender que hubo un "dolo eventual" --no quedó demostrado que actuara con intención de matar--, el acusado carece de antecedentes y permaneció en el lugar de los hechos tras el siniestro.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, apunta cómo pasadas las 12,20 horas del 19 de diciembre de 2022, el acusado salía con su camioneta marcha atrás de un almacén usado como garaje de la residencia de mayores Mirasierra en la que trabajaba mientras tenía enfrente de esa salida estacionado, a menos de dos metros de distancia, el coche de la víctima, debidamente aparcado en una reserva de espacio.

El acusado, para salir del mencionado garaje, hizo maniobras de atrás hacia adelante, llegando a colisionar con el vehículo mientras que su propietaria, que estaba junto al mismo en la acera, veía lo que ocurría y le llamaba la atención, para lo que incluso llegó a golpear varias veces con la mano la camioneta.

Pese a dichos requerimientos, el acusado siguió con sus maniobras sin bajarse de la camioneta ante los posibles daños que hubiese causado. Así, introdujo la totalidad del vehículo en el almacén bajando la rampa y, para salir, dio un "fuerte acelerón marcha atrás"; todo ello a sabiendas de que la víctima estaba en las inmediaciones.

Como resultado de dicha maniobra, golpeó violentamente el coche de la víctima, que se desplazó casi cinco metros desde donde estaba aparcado, lo que hizo que invadiera la acera y aplastara a la mujer contra la fachada del residencial, lo que le produjo severas lesiones que llevaron finalmente a su muerte el 6 de enero del año siguiente.

El jurado señaló, a raíz de las declaraciones y vídeos aportados al juicio, que el acusado actuó "sin tomar las más elementales precauciones" para asegurarse de que la víctima "no se encontraba en su trayectoria". Así, era consciente de la "peligrosidad de la maniobra y la alta probabilidad de atropellarla, asumiendo esta posibilidad".