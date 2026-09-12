Condenan al dueño de una discoteca de Huércal de Almería que empleaba a siete mujeres sin contrato

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha condenado al propietario de una discoteca de Huércal de Almería (Almería) que fue sorprendido durante una inspección mientras empleaba a siete mujeres de origen extranjero en el local, donde ejercían "servicios de alterne", sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

El acusado reconoció los hechos por los que se le impusieron nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores; tiempo en el que además queda inhabilitado para administrar establecimientos de bebidas, hoteles o alojamientos.

La sentencia, consultada por Europa Press y dictada en firme, también le impone seis meses de multa a razón de seis euros diarios y el pago de una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social de 280,4 euros por las cuotas no abonadas.

Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional inspeccionaron el local pasada la medianoche del 17 de febrero de 2022 junto con miembros de la Inspección de Trabajo.

El establecimiento, explotado como lugar de "copas y alterne", contaba con 12 trabajadores que conformaban la plantilla, entre los que había siete mujeres de origen extranjero que estaban ocupadas "sin haber sido dadas de alta previamente al desarrollo de su actividad".

En esta línea, una de las mujeres se encontraban en ese momento, además, percibiendo un subsidio por desempleo, lo cual resultaba incompatible con un contrato de trabajo por cuenta ajena.

La sentencia apunta que el acusado era "perfecto conocedor" de esta situación, de modo que "incumplió con ánimo de enriquecimiento ilícito" las normas mediante el impago de las cuotas y otros conceptos a la Tesorería General de la Seguridad Social.