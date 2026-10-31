Condenan a un hombre en Almería por abuso sexual a su expareja, quien aún vivía con él por su "precaria situación"

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincia de Almería ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un varón que abusó sexualmente de su expareja sentimental mientras dormía en la habitación de la vivienda que aún compartían debido a la "precaria situación económica" en la que se encontraba la víctima.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso de apelación, otorga plena credibilidad a la versión dada por la mujer frente a lo relatado por el acusado, quien "incurrió en claras contradicciones" a la hora de intentar defender que las relaciones habían sido consentidas pese a reconocer que la víctima le manifestó "que no quería sexo con él" y que le "recriminó" lo sucedido.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 9 de febrero de 2019 cuando la mujer ya dormía en la cama, lo que el acusado aprovechó para meterse dentro sin que se enterara y abusar de ella. Dicha conducta hizo que la víctima se despertara y empujara al acusado para que cesara en su conducta.

Durante la vista oral, la mujer explicó que la pareja se había roto aunque el acusado había admitido mantener la convivencia debido a que ella, con una hija a su cargo además, no contaban con una buena situación económica. No obstante, negó que desde la ruptura se hubieran producido relaciones, ya que incluso dormían separados: ella en el dormitorio y él en el salón.

El tribunal de la Sección Tercera apunta a las posturas contradictoras de cada parte como única prueba de lo que ocurrió en el interior del dormitorio, si bien se inclina por dar verosimilitud al relato "coherente" y "creíble" de la mujer, a quien el acusado le había dejado residir en su vivienda "sin contraprestación alguna".

En este contexto, apunta el tribunal que "carece de sentido que hubiera ánimo de venganza contra quien ofrece un techo a la denunciante" más allá de que, según la defensa, el acusado le hubiera pedido a la mujer esa misma noche se fuera de las casa. "Aun siendo cierto, tal conversación, no suponía ni una petición directa e inmediata, ni justificaría inventarse unos hechos tan graves", advierte.

Los magistrados inciden además que, con su denuncia, la mujer se arriesgaba a "no ser creída" y a quedarse "sin domicilio". "La postura de la denunciante y su compromiso con la verdad se evidencia de sus propias respuestas", añade el tribunal, quien rechaza que exagerara o agravara los hechos, puesto que negó que los abusos se dieran con violencia alguna.

Asimismo, destaca la "espontaneidad" de su conducta ya que, tras lo ocurrido, "no fue directamente a denunciar" sino que "buscó auxilio médico y de una amiga" a la que envió varios mensajes para contarle lo ocurrido unas horas después porque "no sabía qué hacer".

"La propia conducta de la perjudicada buscando desde el primer momento auxilio ajeno ante lo ocurrido evidencia la realidad de una situación anormal plenamente compatible con lo denunciado", argumenta la resolución judicial, que da cuenta del trago que supone para cualquier mujer someterse a "tratamientos médicos tan agresivos e invasivos como revisiones ginecólogas" tras una agresión de este tipo.

Con ello, apuntan la perseverancia en la versión incriminatoria, puesto que la víctima mantuvo en todas sus declaraciones la misma narración "de forma constante, coherente y sin contradicciones".

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone 14 años y medio de incomunicación y acercamiento a menos de 500 metros del acusado con respecto a la víctima, a la que deberá indemnizar con 30.000 euros. También le condena a siete años de libertad vigilada.