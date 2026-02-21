El Consultivo espera que Ayuntamiento de Carboneras (Almería) subsane deficiencias en el expediente de El Algarrobico

Archivo - Imagen de archivo del Hotel de Azata del Sol construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El Consejo Consultivo de Andalucía ha anunciado este sábado que se encuentra "a la espera" de que el Consistorio de Carboneras (Almería) subsane las deficiencias en el expediente de El Algarrobico. En concreto, el pasado 5 de diciembre de 2025 tuvo entrada en el Consejo Consultivo andaluz el oficio del alcalde del Ayuntamiento de Carboneras por el que solicitaba dictamen en relación al procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la Comisión de Gobierno municipal de 13 de enero de 2003 por el que se concedió licencia de obra al hotel de la promotora Azata del Sol en la playa de El Algarrobico.

Según ha informado el órgano en una nota, tras examinar los servicios jurídicos del Consejo Consultivo la documentación adjunta a dicha solicitud "se observaron deficiencias significativas" que suponían impedimento legal a la emisión del correspondiente dictamen, lo que se notificó al alcalde el pasado 11 de diciembre de 2025, requiriéndole que subsanara dichas deficiencias y remitiera en su integridad el expediente al Consejo Consultivo para que pudiera emitirse el dictamen solicitado.

En contexto, entre la documentación que falta se encuentran diversos informes técnicos y jurídicos relativos a la concesión, así como la propuesta de resolución que se somete a dictamen. Éste último punto lo han valorado como de "especial trascendencia" en la emisión del dictamen, puesto que constituye "requisito indispensable para la admisibilidad de la solicitud", ya que, tras la correspondiente motivación, la conclusión del dictamen se pronuncia favorable o desfavorablemente a dicha propuesta.

En este sentido, el apartado 3 del artículo 63 del Reglamento del Consejo Consultivo de Andalucía establece que "las solicitudes de dictamen se formularán cuando el procedimiento se haya tramitado en su integridad, una vez formulada la propuesta de resolución".

Hasta este sábado, 21 de febrero, la Administración de Carboneras no ha procedido a subsanar los citados errores, por lo que persiste la imposibilidad legal de emisión de dictamen por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, una situación de la que el propio Consejo Consultivo dio traslado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 11 de febrero.