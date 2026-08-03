Las cooperativas agroalimentarias de Almería avanzan en su digitalización con inteligencia artificial

Archivo - Invernadero con sistema de monitorización mediante sensores. - FUNDACIÓN DESCUBRE - Archivo

ALMERÍA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Acelera Pyme de Cooperativas Agro-alimentarias de Almería impulsará la adopción de la inteligencia artificial (IA) en las cooperativas del sector agroalimentario de la provincia con un taller 'online' el 17 de agosto y cuatro actividades formativas entre los días 21 y 24 de septiembre.

La primera cita tendrá lugar el 17 de agosto, de 9,00 a 10,30 horas, con el taller 'online' 'Ecosistema de soluciones de inteligencia artificial para las cooperativas agrarias', que impartirá Mike Mösch, CDO en Aiverso | AI TenderX.

La sesión, dirigida a gerentes, personal administrativo y personal técnico, dará a conocer de forma práctica las principales herramientas y soluciones de IA disponibles en la actualidad, así como su aplicación real en el entorno cooperativo, según ha indicado la organización en una nota.

El taller mostrará cómo estas tecnologías pueden contribuir a optimizar los procesos administrativos, agilizar las tareas de gestión, mejorar el análisis de la información, facilitar la toma de decisiones y aumentar la productividad de las organizaciones. La inscripción se encuentra disponible mediante el formulario habilitado por la Oficina Acelera Pyme.

SEMANA DE LA IA

Red.es ha impulsado, en colaboración con las Oficinas Acelera Pyme, la Semana de la IA para pymes, que tendrá lugar del 20 al 24 de septiembre dentro de la Red de Oficinas Acelera Pyme.

La iniciativa tiene como objetivo visibilizar la aplicación práctica de la IA en las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional, así como mostrar las oportunidades que ofrece para mejorar su competitividad y aprovechar al máximo su potencial.

El 21 de septiembre se celebrará un taller presencial sobre la integración práctica de la IA en el día a día de las cooperativas, que impartirá Daniel Escribano Alés, de NexoNeural.

La programación continuará el 22 de septiembre con el seminario web 'Riego inteligente: cómo la sensórica y la IA optimizan el uso del agua', a cargo de Irene Domínguez, que mostrará aplicaciones reales de estas tecnologías para mejorar la gestión hídrica y la toma de decisiones en el campo.

El 23 de septiembre tendrá lugar un taller práctico presencial impartido por Mike Mösch, de Aiverso, sobre el uso de asistentes y agentes de IA en la gestión administrativa de las cooperativas agrarias.

Las actividades finalizarán el 24 de septiembre con una sesión 'online' centrada en la aplicación de estas herramientas en trabajos técnicos de campo, con casos prácticos relacionados con la elaboración de informes y el análisis de explotaciones agrarias.

Con estas acciones, la Oficina ha reafirmado su compromiso con la modernización del sector agroalimentario almeriense y con el asesoramiento, la formación y el acompañamiento a pymes, autónomos y emprendedores en sus procesos de transformación digital.

Entre sus principales líneas de actuación se encuentra la integración de herramientas digitales accesibles desde cualquier dispositivo para centralizar información, automatizar procesos e informes, mejorar el análisis de datos y optimizar la gestión empresarial.