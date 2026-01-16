Correos facilita la obtención de distintivos ambientales de la DGT para acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Almería

Archivo - Distintivos ambientales de la DGT. - CORREOS - Archivo

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos facilita a la ciudadanía la adquisición de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), necesarios para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Almería.

Estos distintivos pueden obtenerse en cualquiera de las 42 oficinas de Correos de la provincia, así como a través de sus 82 servicios rurales, que permiten a los vecinos de municipios pequeños recibirlos directamente en sus domicilios, según ha trasladado la empresa de paquetería en una nota.

Las Zonas de Bajas Emisiones se implementan en ciudades con más de 50.000 habitantes, en áreas insulares y en municipios de más de 20.000 que registran niveles elevados de contaminación. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de emisiones, "promoviendo un entorno más saludable y sostenible para la población".

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, Correos ha puesto a disposición de la ciudadanía su red nacional de casi 2.400 oficinas y más de 6.000 carteros y carteras rurales, que ofrecen estos distintivos en todo el territorio, incluidas las zonas rurales, "evitando desplazamientos innecesarios y brindando un servicio cómodo y accesible".

De este modo, los ciudadanos pueden adquirir los distintivos de "forma sencilla" en aquellas ciudades donde se aplican restricciones de acceso por motivos medioambientales.

Actualmente se comercializan cuatro tipos de etiquetas, en función del impacto ambiental del vehículo: cero emisiones, de color azul; Eco, de color azul y verde; etiqueta C, de color verde; y etiqueta B, de color amarilla.

Tienen un coste de seis euros y están disponibles en dos tamaños, adaptados al tipo de vehículo, "siendo una herramienta esencial para la identificación conforme a la normativa vigente".

Además, las oficinas de Correos ofrecen la Baliza V16, luz de emergencia homologada que permite señalizar la posición del vehículo en caso de avería o accidente sin necesidad de salir del mismo, "lo que contribuye a mejorar la seguridad vial". La posibilidad de realizar gestiones de la DGT forma parte de la diversificación de los servicios de las oficinas postales.

Junto a los tradicionales productos para envío de cartas y paquetería, las oficinas ofrecen una amplia variedad de productos y servicios que "facilitan el día a día a la ciudadanía".

Entre ellos figuran el ingreso y retirada de efectivo a través de Correos Cash, el envío de dinero, el pago de recibos y tributos, el cambio de divisas, los AXA Seguros, Correos Market, Citypaq, el acceso al registro electrónico de la Administración y productos filatélicos, entre otros.