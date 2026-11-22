Imagen de la candidata del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo. - PP DE ALMERÍA

ADRA (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del PP de Almería al Congreso de los Diputados Carmen Crespo y Rafael Hernando, y los candidatos al Senado Juan José Matarí y Carmen Belén López, junto al alcalde de Adra, Manuel Cortés, y concejales del Partido Popular, han denunciado este domingo en Adra la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez y han defendido la necesidad de contar con un Ejecutivo que "respalde a sectores fundamentales para la provincia como la agricultura y la pesca".

Carmen Crespo ha rechazado frontalmente las declaraciones realizadas por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en un mitin celebrado este pasado sábado, y le ha exigido una "rectificación inmediata", según ha recogido la formación en una nota.

"Rechazamos sus palabras, que incitan a la violencia. No se puede hablar de bofetadas e insultar a Feijóo. Da vergüenza escucharlos. Están desesperados y ya no saben qué hacer", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha reclamado al PSOE que "deje de incitar a la violencia y rectifique inmediatamente", porque, a su juicio, estas declaraciones reflejan "la decadencia a la que está llegando el sanchismo en estas elecciones".

También ha subrayado que el PP está llegando a todos los rincones de la provincia durante la campaña, pero ha pedido mantener el esfuerzo hasta el último día. "Nos llena de orgullo ver cómo el PP está llegando a toda la población, pero no podemos relajarnos. Queda una semana y el sanchismo está intentando entrar por todas partes y poner trampas en estas elecciones. Tenemos que seguir con ilusión y fuerza en la provincia", ha señalado.

Crespo ha insistido en la importancia de movilizar el voto para que Alberto Núñez Feijóo pueda llegar a la Presidencia del Gobierno. Por último, también ha trasladado el compromiso del PP con los agricultores y pescadores.

En relación con los agricultores, ha explicado que le han manifestado su preocupación por la plaga del thrips parvispinus y ha criticado la falta de respuesta del Gobierno de España.

"La Junta de Andalucía ha estado a la altura de las circunstancias y el Gobierno de Sánchez no. No han aprobado ninguna sustancia que nos sirva para hacer frente al trips", ha recriminado.

Frente a ello, ha asegurado que el PP se compromete a trabajar para ofrecer soluciones, como ya están haciendo otros seis países de la Unión Europea. Respecto a la pesca, Crespo ha mostrado su preocupación por los días de faena planteados para la flota del Mediterráneo y ha recordado que los próximos 14 y 15 de diciembre se celebrará el Consejo en el que se abordará esta cuestión.

"Necesitamos un ministro que defienda los intereses de la pesca y no uno que se haya cruzado de brazos ante los días que se proponen para el Mediterráneo", ha afirmado.

La candidata del PP ha anunciado que mantendrán una reunión con representantes de todo el Mediterráneo y con el comisario europeo para trasladar una posición firme que permita a los pescadores desarrollar su actividad con normalidad.

Crespo ha defendido que la flota debe contar con los días necesarios para trabajar en 2027, especialmente teniendo en cuenta que los caladeros se encuentran en mejores condiciones y los pescadores han realizado un importante esfuerzo. "Se merecen tener posibilidades y oportunidades el año que viene para hacer lo que saben hacer: pescar", ha concluido.