La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, durante su visita a la empresa agrícola Bio Sol Portocarrero, en Níjar. - PP

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha reclamado este viernes inversiones "urgentes" para ampliar las desaladoras de Carboneras, Dalías y el Almanzora ante el "déficit hídrico" que sufre la provincia, con el fin de garantizar el suministro de agua a los agricultores y asegurar el futuro del campo almeriense.

Durante una visita a la empresa agrícola Bio Sol Portocarrero, en Níjar (Almería), Crespo ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo y ha criticado que no se hayan acometido las ampliaciones de las desaladoras que necesita la provincia, pese a disponer de fondos europeos Next Generation y contar con una "oportunidad histórica" para ejecutar estas inversiones.

En una nota, la candidata 'popular' ha explicado que la desaladora de Carboneras podría haber incrementado su capacidad en siete hectómetros cúbicos, mientras que la de Dalías podría haber aportado otros diez. A estas ampliaciones se sumarían las actuaciones pendientes en las instalaciones del Almanzora.

Crespo ha subrayado que estas actuaciones también permitirían atender las necesidades de abastecimiento de la población y ha defendido que "la primera apuesta del nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tiene que ser el agua, como está haciendo Juanma Moreno en Andalucía, con inversiones y ampliaciones de la capacidad de desalación".

En relación con la desaladora de Carboneras, ha advertido de que "ya no puede esperar más", por su importancia para el Levante almeriense y el conjunto de la provincia.

En la visita también han participado el cabeza de lista del PP al Senado, Miguel Ángel Castellón; el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido; la diputada provincial María José Herrada, y la parlamentaria andaluza Mónica Morales.

En materia fitosanitaria, Crespo ha advertido de que los agricultores almerienses acumulan un retraso de año y medio en la campaña al no disponer de las herramientas necesarias para combatir las plagas y ha mostrado su preocupación por la extensión del trips, que ya no afecta únicamente al pimiento.

"Nos ha sorprendido que el Gobierno no haya dado herramientas a nuestros agricultores para hacer frente a las plagas, mientras seis países de la Unión Europea ya han autorizado excepcionalmente determinadas sustancias para que sus productores puedan empezar a combatirlas", ha manifestado.

La candidata ha asegurado que un Gobierno de Feijóo permitiría utilizar estas sustancias de forma excepcional y con las garantías correspondientes. Además, ha propuesto avanzar en el reconocimiento mutuo entre países de la Unión Europea para que las autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios concedidas en otros Estados miembros puedan aplicarse también en España.

"Es una cuestión de justicia para nuestros agricultores, que necesitan disponer de las mismas herramientas que tienen otros productores europeos", ha resaltado.

APOYO A EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS

Por su parte, Miguel Ángel Castellón ha destacado el trabajo de empresas como Bio Sol Portocarrero, "que generan empleo y riqueza en un sector esencial para la provincia".

A su juicio, los empresarios han sostenido buena parte de la actividad económica durante los últimos ocho años sin el respaldo necesario del Gobierno central. "Queremos lanzar un mensaje a todas esas personas que hacen que España crezca cada día: los empresarios están tirando del carro, pero no tienen un Gobierno que reme a su lado", ha señalado.

Ante las dificultades que atraviesan los autónomos, Castellón ha defendido el apoyo de las administraciones a quienes mantienen sus negocios y generan oportunidades laborales.

Entre las medidas propuestas por el PP, ha citado la bajada de impuestos a las clases medias, la reducción de las cotizaciones sociales para los empresarios, una fiscalidad más favorable para los autónomos con ingresos que no superen los 85.000 euros y la lucha contra el absentismo laboral. "Quienes generan riqueza y empleo necesitan un Gobierno que esté de su lado", ha afirmado.

Asimismo, el candidato al Senado ha asegurado que Feijóo "está comprometido con quienes producen, invierten y crean puestos de trabajo", y ha defendido una "gestión eficaz" de los servicios públicos y la recuperación de las condiciones necesarias para que "España vuelva a generar prosperidad".

LAS PROPUESTAS DE FEIJÓO EN EL DEBATE ELECTORAL

Sobre el debate electoral celebrado este jueves, Crespo ha destacado las propuestas de Feijóo sobre impuestos, vivienda y economía, que ha situado dentro del proyecto de reconstrucción nacional del PP y que representan una "alternativa política basada en medidas concretas".

"Feijóo puso sobre la mesa las recetas y las soluciones que necesita España para afrontar una nueva etapa y dar oportunidades a los jóvenes, a los agricultores y a las personas más vulnerables", ha manifestado.

Crespo también ha hecho referencia a las políticas sociales, la lucha contra la violencia de género, las intervenciones sobre Ceuta y los problemas ferroviarios. Asimismo, ha defendido una acción de Gobierno que sitúe la gestión y la atención a los problemas de los ciudadanos como prioridades.