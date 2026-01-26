Critican la "presencia masiva" de 'narcolanchas' en la costa de Almería, con unas "14 embarcaciones" en Cabo de Gata

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar), en una imagen de archivo. - IPG - Archivo

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha criticado este lunes la "alarmante" presencia de embarcaciones tipo 'go fast' en distintos puntos de la costa de Almería, con unas "14 nuevas embarcaciones en la zona de Cabo de Gata" avistadas este mismo lunes, según ha asegurado.

La detención de estas 'narcolanchas' "vuelve a poner de manifiesto la impunidad con la que operan las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de seres humanos", según han señalado tras los avistamientos del pasado fin de semana en San Juan de los Terreros, también denunciados públicamente por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP).

Según las apreciaciones del colectivo, la presencia de las embarcaciones respondería a la necesidad de las organizaciones criminales de "buscar abrigo ante el temporal que afecta estos días al litoral, actuando con total descaro y sin temor alguno a ser detectadas por la Guardia Civil".

IGC ha señalado la "impunidad" con la que operan estas mafias así como la "urgente necesidad" de aumentar las patrullas policiales y reforzar los medios materiales y humanos de los guardias civiles, que deben hacer frente a organizaciones cada "vez más violentas, mejor organizadas y con armas de mayor alcance".

La asociación ha criticado, en esta línea, que las autoridades "no están destinando todos los recursos necesarios para combatir eficazmente esta amenaza"; una situación que califican de "insostenible". De igual forma, han subrayado los "riesgos extremos" que asumen a diario los agentes, quienes "siguen sin ser reconocidos como profesión de riesgo por parte del Gobierno".

El portavoz de Independientes de la Guardia Civil, Daniel Fernández, ha exigido al ministro competente que se reconozca a la Guardia Civil como "profesión de riesgo" y deje de ser "tratada como una policía de segunda".

"Nos enfrentamos cada vez más a riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada. Con mayor frecuencia somos objetivo directo de agresiones que ponen en riesgo nuestra integridad física y nuestras vidas", ha dicho.