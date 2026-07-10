Cruz Roja atiende a 130 afectados por el incendio de Los Gallardos (Almería), 70 de ellos realojados Lubrín y Garrucha

Archivo - Cruz Roja - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios de Cruz Roja han atendido a un total de 130 personas que se han visto afectadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos, que ha acabado con la vida de 11 personas y herido a otras cuatro, toda vez que 70 de ellas han sido realojadas en espacios habilitados en las zonas de Lubrín y Garrucha.

Hasta el momento, según ha indicado la entidad, un total de 30 voluntarios procedentes de distintos puntos de la provincia se han desplazado para desarrollar labores de acogida, atención humanitaria, apoyo psicosocial y cobertura de necesidades básicas.

El coordinador provincial de Cruz Roja Almería, Francisco Vicente, se ha desplazado hasta la zona del incendio ante la emergencia y tras la activación realizada por el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Además de la activación inicial de la ERIE de Albergue Provisional y de los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) de Vera, Mojácar y Pulpí, durante la noche se activó también la ERIE Psicosocial para prestar apoyo y acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas.

Este dispositivo se encuentra trabajando en el Centro de Atención Familiar habilitado en el Centro de Artesanía de Mojácar.